A két gárda a csoportkörben már összecsapott, akkor a hispánok nyertek 18–4-re. Most is jobban kezdtek a spanyol lányok, az ötödik percben 9–4 volt oda. Mezei Dóráék nem találták a dobótávokat, és bizony időnként a síp is néma maradt egy-egy madridi védekezés után… Vendégszempontból 12–4-nél jött az időkérés, mert látszott, komoly javulás kell a továbbiakban. Érkezett is egy magyar dupla, de volt válasza a dél-európaiaknak. Mezei Dóra kosara után 15–8-ra vezettek a fehér mezesek. Az utolsó két percre sajnos már nem maradtak izgalmak. Végül 17–8-ra nyertek a madridiak, így Vasas Orsolya együttese a hatodik helyen végzett.