A héten az örmény Alashkert elleni idegenbeli kupamérkőzéssel megkezdődik az idény a DVSC számára. A felkészülésről, az új játékosokról, illetve a Konferencia Ligáról a vezetőedzőt, Szrdjan Blagojevicset kérdezte a Loki – írta a klub honlapja.

Sikerült elvégezni az edzőtáborra tervezett munkát?

Igen, rendben lezajlott minden edzés és meccs, amit terveztünk, semmit sem kellett elhalasztani vagy lemondani. Minden játékos részt vett minden edzésen és mindannyian körülbelül ugyanannyi játékidőt kaptak a mérkőzéseken. Habár edzőként mi mindig többet akarunk: még egy edzést, még egy gyakorlatot vagy épp még egy minőségi futballistát.

Mennyire elégedett a játékosok hozzáállásával?

Nagyon elégedett vagyok minden játékos munkájával és elkötelezettségével. Lehet, hogy néha valaki morog vagy panaszkodik, de mindenki végzi a dolgát. Mindannyian tisztában vannak azzal, hogy elszántság és a komfortzónából való kilépés nélkül nem létezik siker. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a fiúknak az erőfeszítéseiket, és szeretném megdicsérni őket. Ennek kell lennie az alapnak, ami független attól, hogy milyen helyzetben leszünk a következő szezonban. Az egyetlen dolog, amivel nem vagyok elégedett az az, ahogyan az Al-Shabab elleni edzőmeccs első félidejének nagy részében kinéztünk. Függetlenül a fáradtságtól és függetlenül attól, hogy Szaúd-Arábia egyik legjobb csapata ellen játszottunk… Talán néhányan azt gondolják, hogy az egyéni és a kollektív siker nagyobb erőbefektetés nélkül is jön majd. Csakhogy mi nem vagyunk egy különleges csapat, én sem vagyok egy különleges edző, így csak a kemény munka és komoly hozzáállás, szenvedéllyel és ambícióval karöltve vezethet minket az előző szezonhoz hasonló eredményre. Ha ezt elveszítjük, akkor nem marad miben reménykednünk.

Hol tart a csapat a fejlődésben? Készen áll a szezonkezdetre?

Az én benyomásom az, hogy a csapat fejlődött a téli, törökországi edzőtábor óta. Ez a csapat és szakmai stáb folyamatos munkájának az eredménye. Fizikailag készen állunk és muszáj is fenntartanunk ezt a szintet a versenyszezonban. Taktikai és technikai szempontból viszont még van hová fejlődnünk. A következő idényre ne úgy tekintsünk, mint egy 100 méteres futamra, hanem mint egy maratonra. Lesznek hullámvölgyek, győzelmek, de vereségek is. A legfontosabb az, hogy minden helyzetben összetartsunk. Ez vonatkozik a játékosokra, az edzőkre, a menedzsmentre és a szurkolókra is egyaránt. Mindannyiunknak szükségünk lesz türelemre, bizalomra, támogatásra és tiszteletre. Maradjunk olyanok, amilyenek eddig is voltunk: szerények, tiszteletteljesek, csendesek és kizárólag a munkára koncentráljunk, nagy bejelentések és irreális elvárások nélkül.

Mi a véleménye az új játékosokról?

Úgy gondolom, hogy ezen a téren is sikerült fejlődnünk. Próbáltuk megtalálni a legjobb megoldást és szerintem sikerült is. Nem volt könnyű olyan játékosokat találni, akik illenek ebbe a csapatba és klubba, és akik a lehetőségeink keretén belül vannak. Azt hiszem, hogy jól választottunk, és nagyobb lett a verseny a csapatban. Nap mint nap figyelünk arra, hogy az új játékosokra minél hamarabb beilleszkedjenek az együttesbe.

A montenegrói Tivatot búcsztató örmény Alashkert lesz az ellenfél a Konferencia Ligában.

A visszavágó meccs 6-1-es eredménye sok mindent elárul… Az, hogy ilyen magabiztosan nyertek idegenben és mindkét meccsen abszolút domináltak, függetlenül az első döntetlentől, hatalmas tiszteletet érdemel. Az biztos, hogy nagy kihívással és erős ellenféllel nézünk szembe. Különösen tetszett az örmény csapat támadóereje. Ettől függetlenül ég bennünk a vágy, hogy megmutassuk, helyünk van az európai porondon. Ezért harcoltunk az elmúlt szezon során és most szeretnénk ezt élvezni. Haladjunk lépésről lépésre, tiszteljük az ellenfeleinket, de higgyünk önmagunkban.