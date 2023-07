Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, a DVSC kedd délután megérkezett Jerevánba, az Alashkert elleni Európa Konferencia Liga-selejtező helyszínére. A piros-fehérek honlapja arról számolt be, hogy délelőtt átmozgató tréningen vett részt a csapat, helyi idő szerint 19 órától (magyar idő szerint 17 óra) viszont már a csütörtöki meccs helyszínén vezényel edzést a szakmai stáb. A foglalkozáson részt vett az a Hamzat Ojediran is, aki információink szerint Prágán keresztül ment a csapat után.