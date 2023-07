Biztossá vált, hogy az MTVA műsorra tűzi az Alashkert–DVSC Európa Konferencia Liga selejtezőt. A közvetítés 16.45-kor kezdődik (a mérkőzés 17 órától) az M4 Sporton.

A másik 3 magyar együttes Konferencialiga-selejtezőjét is láthatják aznap a drukkerek: a Ferencváros–Shamrock Rovers találkozó 19 órától kezdődik ugyancsak az M4 Sporton; a Kecskeméti TE–Riga FC összecsapást is 19 órától játszák, ezt a Duna World adja majd; míg a 20 órától kezdődő NK Osijek–ZTE meccset az m4sport.hu-n nézhetik végig élőben az érdeklődők, itt a Duna World majd 21 órától kapcsolódik be.

Amennyiben a Loki továbbjut az örményeken – a visszavágót augusztus 3-án, 21 órakor rendezik Debrecenben –, akkor az osztrák Rapid Wien együttesével csap majd össze a következő körben.