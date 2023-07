Ahogy már korábban megírtuk, elkezdődött a 128. Atlétikai Magyar Bajnokság Budapesten, az új Nemzetközi Atilétikai Központban pénteken délután. A DSI Debrecen kiválóságai közül többen már rekortánra léptek, és már szép eredmények születtek az első napon.

Klekner Hanga magabiztosan nyerte meg a rúdugrás számot 440 centiméterrel. A debreceni sportoló megváratta a szurkolókat, és később csatlakozott a versenyhez, majd ő maradt bent a legtovább. Egyéni csúcsán szeretett volna javítani, így megpróálta a 450 centimétert, ám ez nem sikerült neki.

A győzelem után Klekner Hanga az Haonnak értékelt. – Élmény volt az új komplexumban versenyezni. A többiek is nagyszerűek voltak, nem volt könnyű verseny. Szerettem volna egyénit ugrani, de a 4.40-el sem vagyok elégedetlen. Az 50-re is voltak jó kísérleteim, de ebben ennyi volt. Ahhoz, hogy az sikerüljön, más technika kellett volna, de a jövőben azon leszek, hogy sikerüljön. A magasság megvolt, de nem csak ezen múlik. A 4.40 is szoros volt, de szerencsére ez összejött. A rúdugrás azért speciális, mert különböző rudakkal is lehet ugrani, igyekeztem váltogatni is, végül maradtunk a 4.30-as rudaknál – fogalmazott a hajdúsági sportoló.

Az egyesület másik kiválósága, a gerelyhajító Szilágyi Réka vállsérülés miatt nem indult az országos bajnokságon, ezzel átadva a trónt másnak.

Szilágyi Réka a Haonnak elmondta, vállproblémák miatt nem indult versenyszámában. – A vállammal volt probléma, ami három hete megsérült, ennek ellenére meg akartam ma próbálni. Éreztem benne fájdalmat, s végül úgy döntöttem, elővigyázatosságból nem vállalom a mai versenyt, az egészségem fontosabb. Az volt a legfontosabb, hogy teszteljem a pályát, de sikerült legalább beleszagolni az atmoszférába, bízom benne, hogy a vb-re minden rendben lesz – mondta bizakodva a debreceni sportoló.

A folytatásban, Hodossy-Takács Sámuel bronzérmet szerzett férfi távolugrás számban 730 centiméteres ugrással, míg Szatmári Dorián 12. lett.

A gátkirálynő, Kozák Luca pénteken 100 méteres síkfutáson mérettette meg magát, melynek időelőfutamából egyenesen a döntőbe jutott. Lucának a döntő is jól sikerült, a szoros futamból végül másodikként került ki.

Kozák Luca ugyan nem győzött, ám ez nem szegte kedvét, s boldogan nyilatkozott az M4 Sportnak. – Nem szomorkodok, hiszen egyéni csúcsot döntöttem, s sikerült áttörnöm egy lélektani határt. Tudtam, hogy Bogit nagyon nehéz lesz megverni, de a többiekkel szeretnék egy jót versenyezni, szerencsére ez összejött. Nagy motivációt ad a második hely, hogy holnap gáton első legyek. Egyértelműen a világbajnokságra időzítjük a formát, nyilván az OB mindig központi szerep az évemben. Jó volt a pályán futni, sokat segíthet ez holnap is. Hatalmas a stadion, nagyon élveztem, hogy ennyien kilátogattak ma – mondta a debreceni atléta.

