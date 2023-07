A magyar válogatottsági csúcstartó, a nemzeti csapatban 109 alkalommal szereplő Dzsudzsák Balázs idehaza a legnépszerűbb focisták közé tartozik. A DVSC csapatával bajnoki bronzérmet szerző játékos újabb egy évet írt alá a Lokival. Szoboszlai Dominiknak azt kívánja, döntse meg az ő válogatottsági csúcsát, miközben azt szeretné, hogy Debrecenben tartósan térjen vissza a futball-láz.

– Ezért jöttem haza, hogy itt focizzak. De azt nem tagadom, hogy a mai napig vannak külföldi ajánlataim. Visszamehetnék az arab világba is játszani, de nem akartam már ebbe belevágni. Azok után, hogy a Debrecennel harmadikok lettünk, hogy ismét nemzetközi kupában indulunk, miért mennék el innen? 15 ezren voltak az utolsó NB I-es meccsünkön az Újpest ellen.

Ott vagyunk a Konferencia Ligában. Nekem öröm Debrecenben focizni. Ráadásul a tavalyi szezonban – ha nem számítjuk az első hét, általunk nagyon elrontott fordulót – mi nyújtottuk a legjobb teljesítményt és simán megelőztük a tabellán a bajnok Fradit.

Ez persze csak egy képzeletbeli tabella, de talán egyszer valóság is lehet belőle – mondta el az origo.hu-nak adott interjúban Dzsudzsák Balázs, aki úgy véli, a 2023/24-es szezonban megszorongathatják a Fradit.

– Azt a költségvetési különbséget, ami a Ferencváros és a Debrecen között van, nem lehet egyik napról a másikra eltüntetni. De a pályán nem a pénz focizik. Mi a múlt szezonban bebizonyítottuk, hogy a Fradit idegenben is meg lehet verni, mert 3-1-re nyertünk az Üllői úton. Azt nem mondom, hogy azonnal trónfosztás lesz, de azt igen, hogy nekimegyünk a - bajnokságnak. Persze mindezt óvatosan kell kezelni, mert ebben a bajnokságban minden megtörténhet. Ezzel együtt nem esünk abba a hibába, hogy csak a Fradira fókuszáljunk, mert annak nem lehet jó vége. Ezt a Fehérvár esete többször bebizonyította. Nekünk most jó alap a harmadik helyezés, innen kell előre mozdulnunk – nyilatkozta.

A magyar foci is profitálhat belőle

Mint ismert, Dzsudzsákék az NB I. mellett a Konferencia Ligában is érdekeltek, így komolyabb terhelés vár rájuk az elkövetkezendő időszakban. – Nem egyszerű dolog, hogy hat összecsapást kell egy hónap alatt lejátszani azért, hogy a főtáblára odakerüljünk. Ezzel együtt mind az NB I-re, mind a nemzetközi kupára oda kell figyelnünk. Sosem értettem, miért baj az, hogy egy héten két meccset kell játszani – fogalmazott a cívisvárosi közönségkedvenc. A klubikon azt gondolja, az első hazai nemzetközi mérkőzésükön is lesznek annyian, mint az Újpest ellen májusban voltak. A válogatottsági rekorder arra is felhívta a figyelmet, hogy megnyerni az embereket viszonylag könnyű, megtartani őket nagyon nehéz, és tisztában vannak vele, hogy ez most csak rajtuk múlik, hogy sikerül-e.

Szoboszlai Dominik nemrégiben fejtegette, miszerint szeretné megdönteni Dzsudzsák 109-szeres válogatott szereplési rekordját. A DVSC kapitánya reméli, ez sikerül is a Liverpoolba igazoló Szoboszlainak. – Ha ez összejön, akkor abból a magyar foci is profitál. Az, hogy én 109-szeres válogatott lehettem, nem volt egy könnyű menet. Neki sem lesz az, ha erre tör. Egy ilyen szám eléréshez el kell kerülni a komoly sérüléseket, jó lenne ott lenni az éppen aktuális világversenyeken. Ráadásul azt szeretném, ha valaki – akár Szoboszlai, akár más – megdönti az én csúcsomat, lehetőleg úgy tegye meg, hogy Európa-bajnokságokon, vagy világbajnokságokon szerepelhessen. Mert azért ez így az igazi.

Amúgy nekem Dominikkel tényleg nagyon jó a kapcsolatom. Biztosan nem én voltam az első, aki gratulált neki a liverpooli szerződéséhez, de azok közé tartoztam, akik miatt felrobbant a telefonja. Emlékszem, amikor először jött oda a válogatottba, rögtön odajött hozzánk, az idősebb játékosokhoz. Ez a sztori nem arról szól, hogy szavakban dicsérem, miközben teljesen mást gondolok róla. Őszintén tudok örülni a sikereinek. Egy olyan gyerek, aki mindent feláldozott azért, hogy a Liverpool játékosa legyen. Ez egy nagyon kemény, szinte felfoghatatlan sztori.

A szurkolók nélkül nem lehetsz az, aki

Dzsudzsák Balázs arról is vallott, meddig tervezi még az aktív pályafutását. – Mióta itt vagyok, ez mindig így van. A csapat tulajdonosa ebben tökéletes partner, ő azt mondta, addig maradjak, amíg jól érzem magam, és amíg szeretek focizni. Nem akarnak különféle hosszútávú szerződéseket rám tukmálni. Ez nagyon megnyugtató érzés és segíti azt, hogy sikeres legyek. Néha azon veszem észre magam, hogy pont úgy beszélek a futballról, mint anno 20 évesen. Vagy még nagyobb lendülettel.

Amíg ilyen szezonom van, amíg ezt a teljesítményt nyújtom, s amíg senki nem mondja meg, hogy 36 éves vagyok, miért kellene abbahagynom? Csinálom, amíg így megy, mert azt azért nem szeretném megélni, hogy lefütyülnek a pályáról. Kérdezik, hogy miért állok meg még mindig, minden egyes aláírásért. Azért, mert a szurkolók nélkül nem lehetsz az, aki vagy és a nézők nélkülünk nem lehetnek azok, akik. Ez a történet így kerek, így egész és nagyon jó ebben benne lenni. Ezért sem akarom még abbahagyni.

A teljes interjú az origo.hu oldalon olvasható.