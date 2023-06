A Haon podcaststúdiójában egy újabb futballikon foglalt helyet a mikrofon mögött, méghozzá Tisza Tibor. Ritka az a jelenség, amikor egy csatár három klubnál is legendának számít, de Tisza Tibor esetlében pontosan ez a helyzet, többek között erről is kérdeztem az egykori Lokistát. De válogatottsága és a tehetséggondozás is szóba került, emellett a kisfia foci álmaira is kitérünk a következő bő félórában.