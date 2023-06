A 2023. évi Grand Prix-sorozat második fordulójában a szilvásváradi Lovas Stadionban álltak starthoz a DEAC díjugratói, akik ezúttal is szép eredményekkel tértek haza – számoltak be róla a klubhonlapon.

Ifj. Szabó Gábor már az első napon gőzelemmel büszkélkedhetett, ugyanis Genius Conference hátán megnyerte a 6 éves lovak 120 cm-es versenyszámát, majd a páros szombaton 125 cm-en is első lett a Grand Prix-n. Az utolsó napon szintén brillírozott a debreceniek lovasa, aki a legmagasabb számban, 150 cm-en diadalmaskodott Xixo Borgia nyergében és ugyanebben a számban negyedik lett H-Secret by Borisszal. A DEAC díjugratója 140 cm-en is remekelt: az első helyen végzett Fort the Momenttel.