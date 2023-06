Nyolcadik helyen végzett a DEAC U19-es alakulata a labdarúgó megyei első osztályban. A gárdánál az volt az elképzelés, hogy nagy lesz az átjárás a regionális bajnokságokban szereplő csapatok játékosai és a megyei I-es együttesben szereplő futballisták között, ám a sérüléshullám nagyban megnehezítette az eredményes szereplést. – Nem volt egyszerű szezonja a csapatnak, s ezáltal nekem sem, mivel a fentebb említett új felállást próbáltunk ki ebben az időszakban – nyilatkozta a csapat vezetőedzője. – Nem rendelkeztem túl nagy kerettel, 8-10 játékossal kezdtük el augusztusban a felkészülést, ők jobbára a DASE-ből jöttek, de voltak, akik már itt voltak a DEAC-nál. Az volt a koncepció, hogy a regionális bajnokságokból átjátszanak hozzánk az U16-os, az U17-es és az U19-es korosztályokban szereplők. S visszafelé is nyitott volt az ajtó azoknak, akik a megyei U19-ben kezdték meg a felkészülést. Így indultunk neki a bajnokságnak – fogalmazott a tréner a deac.hu-nak.

Mint a szakember elmondta, nem sikerült maradéktalanul teljesíteniük a kitűzött célt. – Az első ötbe vártam a csapatot, de ezt nem sikerült elérnünk, mert nagyon sok sérültünk volt idény közben, nem csupán nálunk, de a régiós gárdáknál is. Nem minden hétvégén tudtunk olyan létszámban nekivágni a mérkőzésnek, amilyen szükséges lett volna. Ugye, az volt a terv, hogy minden hétvégén legalább hat-nyolc játékos fog nálunk szerepelni a regionális csapatokból, főként azok, akik kevesebb lehetőséget kapnak abban a bajnokságban, vagy sérülésből térnek vissza és újra fel kell őket építeni. Ez a bajnokság elején működőképesnek látszott, az U16-os korosztályból érkezettek megfelelő önbizalmat, tapasztalatot szerezve térhettek vissza a korosztályukhoz. Ám jött egy sérüléshullám, ami után nehezebbé vált ezen koncepció kivitelezése. Emiatt sokszor nem voltunk elegen a keretben, így a kellő csapatminőséget sem tudtuk mindig elérni. Sok pontot hullajtottunk el, amelyeket megszerezhettünk volna: hiába mi voltunk az esélyesebbek bizonyos meccseken, mégsem sikerült nyernünk. Olyan mérkőzéseink is voltak, melyeken szoros eredményt értünk el azok ellen az együttesek ellen, amelyek a végén a dobogón végeztek, ez pedig pozitívum. Összességében azonban előkelőbb helyre vártam a csapatot, túl sok volt a vesztett pont. Ebből tanultunk, és úgy vélem, nem rossz koncepció ez, csak fel kell készülnünk arra is, ha ennyi hiányzónk van. Hangsúlyozom, a másik irányban is működött ez az átjátszás, az alapcsapatból többen is bemutatkoztak a regionális bajnokságban is és a felnőttgárdában is, Kiss Gergő, Némethy Milán és Gurbai Balázs mindkét fronton megmutathatták magukat 2005-ös születésűekként. Ebből a szempontból tehát pozitív a kép – zárta mondandóját Kozma László.

A DEAC U19 tehát a 8. helyet szerezte meg, 28 meccséből 11-et megnyert, kettőn döntetlen született, és 15-ször maradt pont nélkül, a gólkülönbsége 79–64. A gárda legeredményesebb labdarúgója Gurbai Balázs lett, aki 19-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját.

HBN