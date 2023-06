A DSI Debrecen 27 éves atlétája május végén, Savonában kezdte meg a szezont, és az elmúlt három hétben egyre jobban teljesített a versenyeken. Ezt bizonyítja, hogy kedden ezüstérmet szerzett 100 méter gáton a finnországi Turkuban rendezett Paavo Nurmi emlékversenyen 12.93 mp-es idei legjobbjával.

– Ez egy Gold kategóriájú verseny volt, és tényleg nagyon erős mezőny gyűlt össze, ezért nagyon örülök, hogy egy ilyen kiélezett mezőnyben második tudtam lenni – mondta Kozák az MTI-nek, és azt is elárulta, hogy a rajtnál még érzi a fedettpályás szezon hiányát, amelyet egy kisebb sérülés miatt hagyott ki.

A debreceni atléta legközelebb a csapat Európa-bajnokságon áll rajthoz, amelyet a jövő szerdán rajtoló Európa Játékok keretein belül bonyolítanak le Kis-Lengyelországban, a magyarok a második divízióban lesznek érdekeltek. Az országos csúcstartó ezt követően Ostravában, majd az ob-n méretteti meg magát, csúcsformáját pedig az augusztus 19-én kezdődő budapesti vb-re szeretné időzíteni.

Minél jobb legyen

– Időeredményben és helyezésben is azt szoktam mondani, hogy minél jobb legyen, de nyilván ez egy mérhető sport és ha a 12.69 másodperces egyéni rekordomnál jobbat fogok futni, akkor azt mondhatom, mi mindent megtettünk.

Helyezésbe azért nem szeretnék belemenni, mert minden év különbözik, más a mezőny, illetve máshogy alakul a versenyzők szezonja, így fogalmam sincs, hogy milyen idő lesz elég a döntőbe jutáshoz

– mondta a szabadtéren hétszeres magyar bajnok versenyző, aki arra is kitért, kifejezetten örül annak, hogy Mondo típusú pályát építettek a Nemzeti Atlétikai Stadionba, mivel remek tapasztalatai vannak ezen a borításon.

– A pálya nem minden, ehhez azért kell a sportoló is, de én nagyon szeretem és örülök neki, mivel ez az első hazai Mondo-pálya. Remélem, már az országos bajnokság is ott lesz, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ott futni – hangsúlyozta. Hozzátette: – Ez a világbajnokság nekem lett kitalálva, mivel most vagyok a karrierem legjobb éveiben. Hatalmas lehetőség és élmény lesz számomra, amire nagyon jó lesz visszagondolni a pályafutásom lezárása után.

A budapesti atlétikai vb-t, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.

MTI