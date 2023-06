Debrecenre figyelnek a hétvégén a kontinens karatésai, ugyanis a Hódosban rendezik meg az Utánpótás Shinkyokushin Karate Európa-bajnokságot. Magyarországról 91 – ebből 32 debreceni – versenyző lép majd tatamira a 600 sportolót felvonultató megmérettetésen, emellett 15 bíró képviseli a nemzeti színeket. Ott lesznek a mezőnyben a Shogun SE karatékái is, a klub 14 versenyzője 18 kategóriában szerzett kvótát.

– Decembertől már erre az eseményre készültünk – ismertette Rácz Csaba, a cívisvárosi egyesület elnöke. – Februárban volt egy felnőtt és junior magyar bajnokság, az ifjúságiak számára pedig válogatóverseny Répcelakon, ott már többen megszerezték a kvótájukat. Illetve volt egy diákolimpiai elődöntő, majd azt követően a döntő, ez volt igazából, ahol ki lehetett harcolni az indulás jogát – fogalmazott a szakember, aki elmondta, a karatékáikat inspirálja, hogy hazai pályán versenyezhetnek.

– A legutóbbi utánpótlás Eb-n Bulgáriában nyolc érmet szereztünk, ha ezt most is tudnánk teljesíteni, azzal elégedett lennék – hangsúlyozta. – A tavalyi Európa-bajnokaink – Pósán Zétényt és Sólyom Annát – szerintem most is esélyesek a végső sikerre, de Csaplovics Enikő, Sebők Norman, Balázs Ákos, Sólyom Gréta, Rácz Viktória és Bessenyei Csongor szereplésétől is érmet remélek.

Amit elvégeztünk munkát, az mind minőségben, mind mennyiségben megfelelő ezekhez az eredményekhez.

Ahogy a srácok hozzáálltak a munkához, rendkívül ígéretes, amennyire pszichésen fel vannak készülve, és várják ezt a versenyt, az megint bíztató. Mind technikailag mind fizikálisan fejlődtek, jobb formában vannak, mint a legutóbbi Eb-n, ez egyértelmű – nyilatkozta Rácz Csaba, aki bizakodóan tekint a kontinenstorna elé.

MSZ