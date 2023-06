Ahogy arról beszámoltunk, véget értek az OTP Bank Liga 2022-2023-as küzdelmei, és a Debreceni VSC az Újpest felett aratott győzelmével megszerezte a harmadik helyet. A Loki ezzel történelme során a hét bajnoki arany és egy ezüst mellé a hatodik bronzérmét gyűjtötte be az élvonalban.

A hatalmas siker tiszteletére portálunk összegyűjtötte a DVSC elmúlt idény során produkált számait, mutatóit, hogy kicsit részletesebben is lássuk, mi eredményezte a csapat dobogós helyezését. Kezdjük az alapvető statisztikai adatokkal!

A 33 forduló során 15 győzelem mellett 9 döntetlen és 9 vereség áll a debreceniek neve mellett, ez 54 pontot ért. Az együttes 52 lőtt gólja a harmadik legtöbb, 39 bekapott találata a harmadik legkevesebb a mezőnyben, az ebből következő +13-as gólkülönbség szintén a harmadik legnagyobb a ligában.

Az alapvető mutatók esetében minden téren a DVSC volt a harmadik legjobb gárda ebben a szezonban.

A formaidőzítése is remekül sikerült a csapatnak, hiszen mindössze három olyan forduló volt az egész idényt tekintve, amelyet követően a Loki a dobogón állt – ezek a 23., a 32., és a legfontosabb, az utolsó. Ehhez képest – csak összehasonlításként – a Kisvárda összesen 19 játéknap után volt a dobogón – ennél többször csak az FTC és a Kecskemét – mégis csak a hatodik helyen végzett a szabolcsi együttes.

A találatok eloszlását vizsgálva szembetűnő, hogy a mezőnyben a bajnok Ferencvároson kívül – 62 rúgott és 33 kapott – csak a debreceniek tudtak 50 szerzett gól fölé menni és 40 kapott alatt maradni. Az ezüstérmes Kecskemét védelme volt a legjobb az idényben – 32-szer rezgették meg a hálójukat, – viszont ehhez „csak” 48 találat párosult. A Paks 57-szer vette be az ellenfelek kapuját, de – ahogy tőlük már megszokhattuk – a másik oldalon is „termeltek”, hiszen ugyanennyiszer nekik is betaláltak.

Az 54 szerzett pont egyébként a 12 csapatos, 33 fordulós rendszer 2015-2016-os bevezetése óta a legtöbb, amennyit a Loki eddig elért. Korábban kétszer sikerült 50 pont fölé menni, 2016-ban 53, 2019-ben pedig 51 egységgel zártak a fiúk – mind a két produkció bronzérmet ért.

Ha megnézzük az említett időszak harmadik helyezettjeit, akkor azt látjuk, hogy csak a Fehérvárnak kellett több, 56 pont 2021-ben ahhoz, hogy felérjen a dobogóra. A Puskás Akadémia 2020-ban és 2022-ben ugyanúgy 54 egységgel lett harmadik, ahogy ezúttal a Loki.

Ugyan sehol nem számolják, de Debreceni szempontból – csak az érdekesség kedvéért – érdemes megvizsgálni a Szrdjan Blagojevics érkezése óta eltelt időszakot is.

A szerb mester a 9. fordulóval kezdődően 25 bajnokin vezette a piros-fehéreket, és ezt a szakaszt bizony meg is nyerték. 14 győzelem, 5 döntetlen, 6 vereség és 47 pont került a csapat neve mellé a szakember kinevezését követően.

A Kecskemét 44-et, a Puskás Akadémia 40-et és a Fradi 39-et szerzett ezen intervallumban. Ráadásul a Loki lőtte a legtöbb és kapta a legkevesebb találatot, 42-vel és 25-tel, ami természetesen a legjobb, +17-es gólkülönbséget is eredményezi a Blagojevics-érában.

A Loki mentális erejét az idény során jól mutatja, hogy összesen 8 olyan gólt szerzett a csapat a 85. percet követően, amely döntetlent vagy győzelmet ért. Ezen találatoknak köszönhetően összesen 12 pontot gyűjtött a DVSC a bajnokságban, amelyek ebben a rendkívül szoros mezőnyben rengeteget jelentenek, konkrétan a tabella alsó felében végzett volna a gárda nélkülük.

A játékosokat tekintve összesen 36-an léptek pályára a DVSC színeiben az idény során, ez a Ferencvárossal és a Mezőkövesddel holtversenyben a legmagasabb szám a mezőnyben. Ebben a tekintetben második helyen a Fehérvár és az Újpest áll egyaránt 35-tel. A Loki tekintetében ez jól mutatja, hogy annak idején Joao Janeiro, aztán pedig Szrdjan Blagojevics is a kezdeti időkben igyekezett megtalálni a lehető legjobb összetételű együttest.

A debreceniek közül senki nem szerepelt mind a 33 bajnoki találkozón: Szécsi Márk 32, Dzsudzsák Balázs 31, Dorian Babunszki pedig 30 mérkőzésen játszott.

Az összecsapásokon legtöbb eltöltött perceket tekintve is többnyire ezekkel a nevekkel találkozhatunk: Dzsudzsák Balázs 2538, Ferenczi János 2419, Szécsi Márk 2362, amíg Dorian Babunszki 1948 minutumot tartózkodott a pályán.

Még hatan vannak, akik 1500 fölé jutottak: Dusan Lagator, Meldin Dreskovics, Kusnyír Erik, Megyeri Balázs, Christian Manrique és Olekszandr Romancsuk.

A DVSC a legeredményesebb focistája Dorian Babunszki volt, aki 13 góllal és 4 gólpasszal járult hozzá a sikerekhez. Dzsudzsák Balázs – 6 gól, 6 gólpassz – és Szécsi Márk – 5 gól, 7 gólpassz – is fejenként több mint 10 debreceni találatból vették ki a részüket. Négy olyan játékos volt, akit kiállítottak az idény során: Antonio Mance, Christian Manrique, Ferenczi János és Dusan Lagator is kaptak egy-egy pirosat, utóbbi nevéhez kötődik legtöbb sárga lap is, szám szerint 8.

A Nagyerdei Stadion nézőszámait tekintve természetesen kiemelkedett a Ferencváros elleni 13 ezer és az utolsó fordulóban az Újpest elleni 14 ezer kilátogató. A 17 hazai összecsapáson összesen 90 ezer 384-en voltak a lelátókon, ami több mint 5 ezer 300-as átlagot jelent.

Ezzel a DVSC a Fradi mögött másodikként végzett a bajnokság teljes mezőnyét nézve. Bízunk benne, hogy a következő idényben még ennél is több lesz a debreceni srácok által gyűjtött pontok száma és az átlagnézőszám is.

Bakos Attila