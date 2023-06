A DVSC pénteken kora délután jelentette be, hogy leigazolta a 17 éves Gyenti Kristófot, aki a klub második csapatához érkezik. A tehetséges játékos – aki Debrecenben kezdte labdarúgó-pályafutását – már debütált az U18-as magyar válogatottban, emellett a Fehérvár FC NB III-as csapatában 22 mérkőzésen lépett pályára az elmúlt idényben. A fiatal tehetség a Debreceni Honvéd SE-ben és Balmazújvárosban is megfordult mielőtt Székesfehérvárra került, onnan érkezett most vissza Debrecenbe.