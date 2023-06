Komlóssy Imre 1926. november 19-én született Debrecenben. Pályafutását egy helyi klubnál, a Nyilastelepi Törekvésnél kezdte. 1943-ban igazolt a Debreceni VSC-hez, s még nem volt 17 esztendős, amikor bemutatkozott az NB I.-ben a Ferencváros ellen - olvasható a Puskás Intézet megemlékezésében.

Az 1945–1946-os szezonban a hetedik volt a bajnokságban a gárdával. 1948-ban felsőbb utasításra a Budapesti Lokomotívhoz került. Innen egy év múlva tért vissza a DVSC-hez, majd 1950-től 1953-ig, a katonai szolgálata idején az NB II.-es Debreceni Honvédban játszott. Ezután ismét a DVSC-hez igazolt, a klubbal az 1959–1960-as szezonban feljutott az NB II. Keleti csoport bajnokaként az élvonalba, így 1961-ben NB I.-es játékosként vonulhatott vissza.

Komlóssy Imre

Forrás: Puskás Intézet

Komlóssy az 1948-as londoni olimpia előtt tagja volt a magyar válogatott keretnek, de anyagi nehézségek miatt a csapat nem tudott részt venni az ötkarikás játékokon. A debreceni ikon hivatalos mérkőzésen nem szerepelt a válogatottban, de 1947. április 10-én többek között Bozsik József és Puskás Ferenc oldalán pályára lépett a nemzeti csapatban a BLASZ válogatott ellen 4–2-re megnyert nem hivatalos találkozón.

Visszavonulása után edzőként dolgozott. Eleinte a DVSC utánpótlásában tevékenykedett, majd két éven irányította a felnőtt együttest is. A klubhoz többször is visszament dolgozni a tartalékcsapat edzőjeként, vagy a nagy csapat pályaedzőjeként. Ezenkívül munkát vállalt többek között Balmazújvárosban, Derecskén és Hajdúböszörményben is. Komlóssy Imre 81 évesen, 2008. június 11-én hunyt el Debrecenben.