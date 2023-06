Igen, talán elsőre túlzó lehet a cím, viszont minden jel arra utal, hogy a DVSC is elindul azon az úton, mint az említett két gárda. Mi jut eszébe az embernek, ha meghallja a Benfica és az Ajax nevét? Az akadémia és a tehetségesebbnél tehetségesebb futballisták. Sztárokat nem is említek, hiszen minden futballszerető egy tucatnyit fel tudna sorolni a két akadémia növendékeiből. S, hogy mire alapozom ezt a kijelentésemet? Hayk Hovakimyan, a Loki sportigazgatója a napokban adott interjújában árulta el, hogy a közelmúltban játékosmegfigyelő részleget hoztak létre, amelyet a következő évre bővíteni is terveznek, s mintegy 8 bajnokságot szeretnének velük lefedni a hajdúsági szakemberek. Persze, ez nem azt jelenti, hogy egyből olyan tehetségek fognak sorra kikerülni a DLA-ról, mint Joao Felix, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong vagy Ángel Di Maria. Sokkal inkább, hogy ez egy járható és jó út. A Vasutas többnyire akkor volt sikeres, amikor az együttes tele volt saját nevelésű játékossal, akikből sosem elég. A futball után nem lehet elmenni szó nélkül az üzlet és profit mellett sem, hiszen köztudott, hogy a tehetséges, s akár átlagon felüli képességekkel bíró futballisták iránt mekkora a kereslet világszerte. Ahhoz pedig, hogy pályafutásuk kezdeti szakaszában nagy potenciállal rendelkező fiatalok érkezzenek Debrecenbe, remek szakemberekre van szükség, akik időt nem sajnálva megállás nélkül monitorozzák a titánokat. Véleményem szerint már akkor is megéri a sok befektetett munka és pénz, ha korosztályonként egy játékossal gyarapszik a klub, főleg, ha iránta nagy kereslet is lesz. És, hogy miért nem lehetetlen a példa, miszerint Magyarországról is el ehet kerülni elit klubokba, azt Kerkez Milos példája is jól mutatja. A fiatal balhátvéd a Győrből szerződött az AC Milanba, ahonnan az AZ Alkmaar vette meg, jelenleg pedig az egyik legkeresettebb tinédzser a világ futballpiacán. Miért ne sikerülne a Debrecennek az említett sztárklubok útját folytatni?

Orosz Krisztofer