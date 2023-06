A győri Olimpiai Sportparkban rendezték múlt hétvégén az U23-as és U18-as Atlétikai Magyar Bajnokságot – számoltak be róla a DSI Debrecen honlapján, ahol azt is megírták, hogy két korosztály mérte össze erejét a kétnapos viadalon. A versenyen a DSI kiválóságai is rekortánra léptek és öten is felállhattak a dobogóra, illetve többen megjavították egyéni rekordjukat.

Az idősebb korosztályban Török Gergely számított a magasugrás első számú esélyesének, és igazolta is a papírformát. Bár a 204 centis kezdőmagassággal csak harmadjára birkózott meg, a 207-et és a 210-et elsőre átugrotta és kevesebb rontott kísérletének köszönhetően megnyerte a számot.

Maga mögé utasította a mezőnyt

Hodossy Takács Sámuel két versenyszámban mérettette meg magát, távolugrásban 7.29-et teljesített és állhatott fel a dobogó 2. fokára, magasugrásban pedig 204 centivel a 4. helyen zárt. Iván Zsombor is érmet vehetett át, mégpedig az ezüstöt, miután hármasugrásban a 14 méter 97 centig jutott.

Az U18-asok közül ketten végeztek dobogón, Tóth Nándor 15.89-re lökte a súlygolyót és vehette át a második legfényesebb medált. Kuszkó Lara 2000 méter akadályon maga mögé utasította a mezőnyt, megjavítva egyéni csúcsát 7:10.07 alatt teljesítette a távot és elsőként futott át a célvonalon.