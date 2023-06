A mazsorettsport Európa-bajnokság csütörtökön a megnyitó ceremóniával kezdődött. A versenyzőket extrém hőség fogadta a városban és a csarnokban egyaránt, ami alaposan megnehezítette a résztvevők dolgát. Elsőként Beke Enikő senior 2bat solo kategóriában lépett szőnyegre, és egy kiválóan végrehajtott gyakorlattal az előkelő 7. helyet szerezte meg – olvasható a klub honlapján.

Pénteken a senior mix miniformáció következett, amiben már mind a hat versenyzőnk részt vett. A közel 20 csapatból álló mezőnyben a mieink igyekeztek magukból mindent kiadni, mivel bizonyítani szerettek volna. Sajnos nem sikerült tökéletesen végrehajtani a gyakorlatot, de minden apró hibával együtt így is kiérdemelték a 11. helyet, maguk mögé utasítva többek között a korábbi világbajnok szlovák csapatot.

Szombaton Bartha Panna és Simkovics Viktória senior pom duója állt színpadra. A páros az első hattól alig elmaradva a 8. helyet érdemelte ki. Nekik is sikerült nagyot alakítaniuk, hiszen az egykori világ és Európa-bajnok – szintén szlovák – párost is meg tudták előzni. Az utolsó versenynapon már nem volt DEAC érdekeltségű szám, így egy kis városnézésre is jutott idő.

Örök emlék lesz

– A korábbi évekhez képest idén minden kategóriában nagyon erős mezőny gyűlt össze. Sokkal több induló is volt a versenyen, ami nagy öröm a sportágunk részére, hiszen ez annak a jele, hogy egyre többen érdeklődnek iránta – fogalmazott a DEAC mazsorettsportcsapatának versenyzője, Beke Enikő.

A DEAC másik indulója, Kálmánchelyi Gréta hozzátette, hogy az Európa-bajnokság örök emlék lesz számukra, emellett rengeteg tapasztalatot is gyűjtöttek. – Tisztában vagyunk a hibáinkkal és keményen dolgozunk majd egész nyáron, hogy ne csak hozni tudjuk ezeket az eredményeket, hanem javítsunk is.

Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy minden kategóriánkban sikerült a legjobb magyarként végeznünk. Köszönjük a támogatásokat és a gratulációkat, ezek visznek minket előre, ezekből építkezünk. Vár minket a következő megmérettetés, a szeptemberben rendezendő jubileumi világbajnokság Zadarban.

Célunk az első hatba kerülés, ami már nem is olyan lehetetlen – zárta Kálmánchelyi Gréta.