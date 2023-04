Immár 32 szakosztály működik a DEAC égisze alatt, a legfiatalabb a napokban klubunkhoz csatlakozott mazsorettsport. A jelenlegi tagok már több mint 10 éve űzik ezt a sportágat, ez idő alatt rengeteg tapasztalatot szereztek és jó néhány kiemelkedő eredményt értek el hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Nagy céljaik vannak, folyamatosan új kihívásokat keresnek – tudatta a debreceni klub csütörtöki közlésében.

Ez a műfaj lényegesen eltér a hagyományosnak mondható mazsorettől. Különböző kéziszerek (bot, pompon, zászló, mace) folyamatos használatával bemutatott, versenygyakorlatokból álló, összetett, pontozásos sportág, amelyben a ritmikus gimnasztika és az akrobatika elemei is megjelennek. Kiemelten fontos az adott kéziszerrel a minél magasabb szintű technikai elemek bemutatása, beleépítése egy adott koreográfiába. Egy szigorú szabályrendszerrel bíró sportágról van szó. A versenyeken több kategóriában is lehet indulni, akár egyénileg, duóban, trióban, kisformációban és csapatban is.

A sortág viszonylag még újnak mondható hazánkban, de folyamatosan fejlődik. A csapat idei célja a kvalifikáció megszerzése a nemzetközi versenyekre, és megszerezni a legjobb eredményeket. Rendszeresen találkozhatunk velük az egyetemi csapatok mérkőzésein is, a látványos előadásokat bizonyára minden szurkoló örömmel fogadja majd.

Az együttes máris túl van első versenyén a DEAC színeiben, hiszen hétvégén az MWF Kvalifikációs IX. Országos Majorette Bajnokságon vett részt Kazincbarcikán, ahol 22 település 26 egyesületének közel 500 versenyzője mérettette meg magát az Európa-bajnokságra való kvalifikáció érdekében.

Az első napon Beke Enikő 2 bot szólójával szerzett kvótát a kontinensviadalra, a második eredményhirdetés végén pedig ugyanez a Bartha Panna-Simkovics Viktória pom duónak is sikerült. Másnap a miniformációké, valamint a pom szólóké volt a főszerep. Senior mix minifomáció kategóriában (ami a bot és a pom ötvözését jelenti egy koreográfián belül) megszerezték a DEAC első országos bajnoki címét.

– Köszönjük a DEAC támogatását és azt, hogy megteremtette a nyugodt és sikeres felkészülésünk körülményeit. Ezzel legalább három koreográfiával tudjuk képviselni Magyarországot és a DEAC-ot a június 21-25. között Mariborban rendezendő Európa-bajnokságon. Igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni, minél jobban teljesíteni, ami összességében szerintünk sikerült is.

Az eredményekkel nem vagyunk maradéktalanul elégedettek, de megyünk tovább és reméljük, a jövőben még szebb eredményeket tudunk szerezni

– nyilatkozta a klubnak Beke Enikő, aki a mazsorettsportcsapat edzője és versenyzője is.