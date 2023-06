Mellette szerettük volna a folytonosságot is biztosítani a szakmai stábban, hiszen Spitzmüller István pályaedző és Tóth Ferenc kapusedző eddig is a gárda mellett dolgoztak, ami lényeges volt Peti számára is. Nagyon reméljük, hogy ebben a felállásban maximálisan ki tudjuk használni azt a szinergiát, amit a rendszerünk biztosít számunkra. Nem csak úgy kell gondolni erre a szisztémára, hogy felnőttcsapat-megye I-utánpótlás, hanem az egyetemi hálóra is: a SET-tel, az UNIFIT-tel, a Sporttudományi Koordinációs Intézettel (STKI). A labdarúgó–szakosztálynál a következő szezontól például egy olyan új tudományosan alátámasztott játékosfejlesztő projektbe is belekezdünk, amit tudomásom szerint máshol nem alkalmaznak. A STKI tudományos eszközparkja segítségével képesek vagyunk a játékosok döntéseivel kapcsolatos paraméterek felmérésére, köztük a helyes döntések arányának, valamint ezek meghozatalához szükséges idő gyorsaságának meghatározására.