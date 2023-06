A Haon podcastjének mai műsorában a sport lesz előtérben. A vendég nevét generációtól függetlenül majd' minden focirajongó jól ismeri: Bernáth Csabával beszélgettünk az életéről, a labdarúgás iránti szeretetéről, valamint véleményt formált a jelenlegi csapatról is. Csaba a pályafutását Debrecenben kezdte, előbb az ifi-, majd a felnőttcsapatban. Sándor Tamás visszavonulása után rövid ideig a DVSC csapatkapitánya is volt. Úgy döntött 2014 júniusában, hogy visszavonul, azonban ő az egyetlen játékos, aki a Debrecen csapatának mind a 7 bajnoki címében és mind a 6 Magyar Kupa-győzelmében segítette a Lokit. A beszélgetésből kiderült, hogy áll most a horgászattal, de fényt derült egy titokra is: arra, hogy miért járt annyit a Debreceni Egyetemre.