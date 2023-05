Az emberek többsége 60 év környékén már a nyugdíjas éveket tervezi, Szabó Sándor azonban még javában versenyez. A Magyar Professzionális Erőemelő Ligában aratott hatalmas sikert, hiszen legutóbb Kiskunfélegyházán járt, ahol aranyéremnek örülhetett a rutinos sportoló. – Nehezen indult, a vállamban volt egy szakadás, s januárra lettem olyan állapotban, hogy tudjak edzeni.

Ebben a korosztályban ez volt az utolsó megmérettetésem, hiszen szeptemberben már a 60-at töltöm. Nem volt egyszerű feladatom, mert mindenki fiatalabb volt nálam.

Szándékosan indultam 113 kg-val a 125 kg-os súlycsoportban, mert szerettem volna egy országos csúcsot felállítani. Hála Istennek sikerült is 75 kg-al nyernem bicepsz open kategóriában, melyre nagyon büszke vagyok – nyilatkozta a hajdúsági sportoló.

Forrás: Szabó Sándor-archív

Szeret versenyezni

Gyakran előforduló jelenség az is, hogy a komoly múlttal rendelkező sportolók pályafutásuk befejeztével sem hagynak fel teljesen a mozgással. Sok-sok nemzetközi vagy hazai példát lehetne erre említeni, de Szabó Sándor esete azért is különleges, mert nem csupán versenyez, hanem komoly sikereket is elér. A cívisvárosi erőemelő a HAON-nak elmondta, miért választotta ezt a sportágat. – Hihetetlenül szeretek versenyezni, ez valószínűleg a génjeimben van. Amikor abbahagytam a boxot, akár 45 évesen is kesztyűztem a srácokkal.

Keresnem kellett egy olyan irányt, amelyben még eredményeket is tudok elérni. Igazság szerint a ritmikus sportgimnasztika nem tűnt ilyennek, így választottam az erőemelést. Eredetileg fekvenyomó vagyok, ám pár éve bicepszben is megmérettetheti magát az ember.

Már elsőre is észrevettem, hogy egész jól megy, így vélhetően jól döntöttem. A fekvenyomást sem hagytam annyiban, 175 kg-ot sikerült teljesítenem, amely ezüstéremre volt elegendő – mondta a szakember.

