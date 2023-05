Szerény és közvetlen

Megtudtuk azt is, Forma–1-rajongóként Szilágyi Ákos Bence különösen élvezi ezt a feladatot, és a nyíradonyi telephelyen már volt lehetősége arra is, hogy beleüljön a nem mindennapi piros csodagépbe. Arról is érdeklődtünk, milyen együtt dolgozni egy négyszeres Eb-győztes versenyzővel. Az adonyi videós nem titkolja, először meg volt illetődve egy kicsit amiatt, hogy kivel is kell forgatniuk, de miután számukra is nyilvánvalóvá vált, hogy Kiss Norbert mennyire szerény és közvetlen, így könnyű együtt dolgozni vele.

A szezonnyitó futamot május 20-21-én rendezik Olaszországban, az Eb október 1-jén zárul Spanyolországban. A Révész Racing nem titkoltan újra az aranyra pályázik, azért küzdenek majd, hogy megszerezzék Kiss Norbi 5. Európa-bajnoki címét, illetve hogy a Révész Racing csapata harmadszor is felérjen a csúcsra az Eb-n.

KSZD