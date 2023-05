Az egész világot bejárta Marozsán Fábián sikere: nem is csoda, hiszen a Hajdúszoboszló SE (HSE) teniszezője szenzációs játékkal legyőzte a leendő világelső Carlos Alcarazt a római salakpályás tenisztornán hétfőn.

Az élete első ATP-főtábláján szereplő magyar játékos, aki a világranglista 135. helyezettje, 6:3, 7:6-ra nyert a második kiemelt spanyol ellen, aki jövő héttől újra előlép az első pozícióba.

A 23 éves teniszező a selejtezőből vágott neki a küzdelmeknek, a harmadik fordulóban pedig tanítani való játékkal rukkolt elő neves riválisával szemben, 33 perc alatt „le is rendezte” az első szettet. A folytatásban is remekelt Marozsán, igaz, Alcaraz is magához tért, 6:6 után következhetett a tie-break. A spanyol már 4–1-re ment, mikor a HSE tehetsége rákapcsolt, és végül behúzta a meccset. A diadalt a centerpálya tízezer fős közönsége sem hagyta szó nélkül, ahogyan a világsajtó sem, mindenki Marozsán Fábiánt méltatja. Még maga ellenfele is, aki úgy fogalmazott, hogy ha így folytatja, nem csak ellene fog meglepetést okozni. Az érdeklődés középpontjába kerülő Marozsán szerint minden úgy állt, hogy őt segítette, ezért is tudott megverni egy ekkora játékost.

Teher nélkül teniszezett

Portálunknak, a HSE alelnöke, Tumbász József elmondta, erre a csodás győzelemre senki sem számított, így még édesebb a siker mindenki számára. – Beszéltünk a meccse előtt, mondta ő is, hogy nincs veszítenivalója.

Ez érződött is rajta, bátran, teher nélkül teniszezett, végig higgadt tudott maradni, a mentális erejét is bizonyítja a győzelem. Még nem is igazán tudtuk mi sem felfogni, mi is történt, együtt néztük az összecsapást egy páran a szoboszlói teniszpályán, a végén talpra pattantunk és ujjongtunk.

Az most nem lényeges, hogy milyen passzban volt a spanyol, a lényeg, hogy meglepte őt Fábi, és nem is tudott mit kezdeni vele. Óriási szenzáció, amit elért, a selejtezőből feljutva verte a világelsőt. Bízunk benne, hogy a folytatás is hasonló lesz az egész pályafutását illetően is – fogalmazott a kick-box élő legendája, Tumbász József.

Tumbász József

Forrás: Napló-archív

A korábbi világbajnok arra is felhívta a figyelmet, hogy Fábián nagyon sokat dolgozott a diadalért, hétfőn este hűteni kellett a lábát. „Tumbi” viccesen azt is megjegyezte, hogy nem tudja, mi van a szoboszlói levegőben, de ahogy Bondár Anna, úgy Marozsán is szárnyra kapott, miután a HSE-hez igazolt. – Sokan kerestek, és gratuláltak, néhányan még azt is megkérdezték, leszerződhetnének-e hozzánk – árulta el.

Tumbász József annak is nagyon örül, hogy most a csapból is Marozsán sikeres folyik, hiszen megérdemli, és abban is biztos, hogy nem fog elszállni a dicsőségtől, hiszen nem olyan ember.

Marozsán a nyolcaddöntőben a 15. helyen kiemelt horvát Borna Coriccsal találkozik. A mérkőzést eredetileg 19 órára írták ki a szervezők, azonban az esős időjárás miatt könnyen elképzelhető, hogy csúszik majd a kezdés.

KSZD