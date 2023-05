Nagy csaták, remek megmozdulások, kihagyott büntetők, no meg szép gólok szemtanúi lehettek azok, akik kilátogattak csütörtökön a DEAC stadionba az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság D csoportjának nyitómeccsére, melyen Svájc és Hollandia fiataljai csaptak össze. A mérkőzés 2–0-s svájci sikerrel zárult úgy, hogy a második gólt szerző Arlet Junior Zé mesterhármast érhetett volna el, de a támadó két büntetőt is elhibázott a hajrában.

A D csoport másik meccsén, a Balmazújvárosi Városi Stadionban feszült egymásnak Horvátország és Anglia korosztályos válogatottja. Nwaneri révén már a nyolcadik percben megszerezték a vezetést az angolok, és mivel a folytatásban nem is esett több gól, az az egy találat elég volt az angolok sikeréhez.

Nem véletlen figyelnek

Debrecenben, a Dózcy József utcán többek között Dzsudzsák Balázs is belekukkantott, mire mennek egymás ellen a svájciak és a hollandok. De mellette több korábbi lokista is kíváncsi volt a találkozóra, Szabó János is közéjük tartozott. – Érdekel, hogy az én U14-es játékosaimnak később milyen szintre kellene elérni ahhoz, hogy megállják a helyüket.

Ez a korosztály pont az, mikor már nagyon sokat le tudnak szűrni egy-egy labdarúgó képességeiről a szakemberek, nem véletlen van jelen sok menedzser, akik árgus szemekkel figyelnek

– fogalmazott a DVSC egykori játékosa, aki jelenleg a DEAC U14-es csapatát trenírozza, akikkel közösen is kimennek majd egy-két mérkőzésre.

Urbin Péter U12-es DEAC-os gárdájának tagjai voltak a labdaszedők a csütörtöki cívisvárosi ütközeten, így ő hivatalból volt jelen, de mint elárulta, egyébként is érdekli a torna, és minél több összecsapást szeretne megnézni. – Az európai labdarúgás krémje van jelen ebben a korosztályban, akiknek már csak a fizikai mutatóik is jelzik, nem véletlen a kontinenstornán való szereplésük. Biztos, hogy az én tanítványaimat is motiválja ez az Eb, mondtam is nekik, úgy nézzék a játékosokat, hogy pár év múlva lehet többen a Bajnokok Ligájában szerepelnek majd – nyilatkozta, a magyar nemzeti együttessel kapcsolatban pedig elmondta, nézte a Wales elleni nyitómeccsüket, szerinte jól indultak, a csoportjuk kiegyenlített, ám úgy véli, meglesz a továbbjutás, onnantól kezdve pedig sok múlhat a sorsoláson is.

Jön a folytatás

A második játéknapon, az A jelű négyesben szereplő Magyarország szombaton 20 órától a lengyelekkel küzd meg Felcsúton, a Pancho Arénában.

Szintén szombaton este nyolctól a Balmazújvárosi Városi Stadionban rendezik a Franciaország–Németország derbit, még előtte délután háromtól pedig Portugália néz farkasszemet Skóciával a DEAC stadionban. A D csoportban is folytatódik a versenyfutás: vasárnap a Nagyerdei Stadionban 15 órától Horvátország és Svájc feszül egymásnak, majd nyolctól következik a Hollandia–Anglia találkozó.

KSZD