Nem csupán a futballisták előtt áll hatalmas feladat szombaton, hiszen a DVSC Schaeffler Dunaújvárosba látogat, ahol 17 órás kezdéssel egy győzelemmel ők is biztosítanák bronzérmüket. Szilágyi Zoltán tanítványai mögött nehéz hetek állnak, még akkor is, ha mióta elkezdték idegenbeli sorozatukat, 100 százalékos a mérlegük. Azokhoz a dunántúliakhoz látogatnak, akiknél sosem egyszerű feladat elhozni a két pontot, ám a Vasutas másodedzője, Kudor Kitti szerint bírniuk kell a nyomást a csajoknak, ezért küzdöttek egész évben. – Ugyanúgy készülünk az utolsó összecsapásunkra is, mint a többire. Azt látom rajtuk, hogy nagyon motiváltak, teljesen átérzik a súlyát a meccsnek.

Az előjelek mindenféleképpen pozitívak, de nagyon nagy feladat előtt állunk. Fontos, hogy ne arra hegyezzük ki a találkozót, hogy éremért játszunk.

Ez is csak egy mérkőzés, persze óriási téttel, amely az egész szezonunkat meghatározza. Ennek ellenére úgy vagyok vele, ha mindenki beleteszi a kellő munkát, akkor nem lehet probléma. Nincs mese, győznünk kell – mondta a szakember.

Nem lehet nyomás

Gyakran előfordul az élsportban, hogy amikor kötelező szállítani a győzelmet, akkor megremeg a sportolók lába, s végül elbuknak. Reménykedésre azonban okot adhat a cívisvárosi hívek számára, hogy amikor sikert kellett aratni, nem botlott a DVSC. Előfordultak természetesen gyengébb teljesítmények a hosszú szezon során, de a címerért mindig harcoltak Füzi-Tóviziék. Kudor Kitti portálunknak elárulta melyek lehetnek az összecsapás legfontosabb tényezői. – Az egyik legfontosabb tényező az lesz, hogy mennyire leszünk hatékonyak az ellenfél kapuja előtt, továbbá a kapusteljesítményünk is döntő faktor lehet. Meghatározó még, hogy mennyi könnyű gólt szerzünk majd.

A szezont megelőzően is azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Magyar Kupában jussunk be a legjobb négy közé, a bajnokságban pedig minimum legyen meg a bronzérem.

Az egyik már sikerült, a másodikért pedig mindent meg fogunk tenni – fogalmazott a tréner.

A Dunaújváros–DVSC Schaeffler találkozót szombaton 17 órától rendezik a Dunaújvárosi Városi Sportcsarnokban.

