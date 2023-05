Ahhoz, hogy mindenki a saját szintjén tudjon megmérettetni, sokat kell utazni, és ez igen költséges, a kisebb egyesületek ezt nem tudják finanszírozni. Ezért megyei szinten próbálunk erősödni, ott fejlesztjük azt a réteget, amely játszani akar, ezzel javítva a pontvadászat minőségét. A jelenlegi magyar bajnokság lebonyolítási rendszere nem készít fel bennünket a világ legmagasabb színvonalára, ezen javítanunk kell! Amikor felkértek az elnökségi tagságra, elmondtam a fenti gondolataimat, és azt a választ kaptam, hogy ez belefér a következő négyéves ciklusba. Emellett a fizikai egészségfejlesztés is nagyon foglalkoztat, ezért ezt a vonalat is szeretném képviselni az elnökségben, mert nem csak a mentális erő, de a testedzés is feltétele, hogy valaki jó dartsos legyen. Nem titok, segítséget várok ebben a DEAC-tól, hiszen az egyetemen olyan kutatások zajlanak, amelyek óriásit dobhatnak például az edzőképzésen, ami a szövetség egyik hiányossága jelenleg.