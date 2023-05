Emlékezetes volt a debreceni játékosok és a szurkolók számára a szeptember, hiszen a csapat négy hazai találkozóval kezdte a bajnokságot. Szeptember másodikán éppen az Alba-Fehérvár volt az első ellenfél a Hódosban. Akkor sima győzelmet arattak (33–23), főként a szélsőik nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, hiszen összesen 13 gólt szereztek. Biztosak lehetünk benne, hogy ezúttal jóval nehezebb feladat vár a Loki kézilabdázóira, főként, ha a fehérváriak a jobbik arcukat mutatják – írja a dvsckezilabda.hu.

Az Alba okkal pályázhat a bajnokság leghektikusabb csapata címre, hiszen a szezon során Európa Liga-szereplő együttesek dolgát nehezítette meg, ugyanakkor akadtak váratlan vereségei is. Az biztos, hogy Józsa Krisztián masszív csapatot hozott össze, amelyben jócskán akadnak remek képességű kézilabdázók. Elég csak a házi góllövőlistát 99 találattal vezető szerb átlövőt, Katarina Sztosicsot, vagy az Eb-bronzérmes horvát kapust, Tea Pijevicet említeni.

A DVSC Schaeffler játékosai tudják, hogy a négymeccses idegenbeli menetelés végén újabb bronzérem várhat a csapatra, ehhez azonban hibátlanul kell lehozni a hátralevő találkozókat.

A sérültek listája nem rövid, Hornyák Dóra, Jovovics Jovana és Mariana Costa sem léphet már pályára a szezonban, így jóval szűkebb a szakmai stáb variációs lehetősége.

Portálunknak korábban Töpfner Alexandra nyilatkozott a rájuk váró összecsapással kapcsolatban, a DVSC honlapjának pedig Kácsor Gréta beszélt. – Könnyebb dolgunk lenne, ha még lenne két hazai meccsünk a négyből, de nem kérdés, hogy idegenben is meg kell nyernünk a hátralévő mérkőzéseinket, hogy elérjük a célunkat – fogalmazott Kácsor Gréta a klub honlapjának, aki szeptemberben éppen az Alba ellen mutatkozott be a Lokiban. – Szerdai ellenfelünk topcsapatokat is megszorongatott, éppen ezért nehéz mérkőzésre számítok. Nagyon fontos lesz, hogy jól védekezzünk, ez lehet az alapja annak, hogy könnyű, lerohanásgólokat szerezzünk – emelte ki.

Az Alba-Fehérvár–DVSC Schaeffler mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik a KÖFÉM Sportcsarnokban. A találkozót a Fekete Tamás, Tóth Dávid páros vezeti.