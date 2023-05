Szombaton hatalmas rangadó elé nézett a DVSC, hiszen a Fradi vendégeként kellett helytállnia Szrdjan Blagojevics alakulatának. Idegenben 2012 óta nem sikerült három ponttal távozni az Üllői útról, így nem a legjobb előjelekkel vette kezdetét a küzdelem. Remekül indította meccset a Loki, de Pászka góljával a fővárosiak mehettek előnyben a szünetre. A fordulást követően azonban a piros mezes vendégek minden erejüket összeszedve harcoltak, s Dorian Babunszki duplájának köszönhetően megfordították a találkozót, majd Bódi Ádám tizenegyesből biztosította be a 3–1-s sikert. A debreceniek öröme azonban nem lehetett felhőtlen, hiszen Megyeri Balázst és Dzsudzsák Balázst is sérülés miatt kellett lecserélni.

Saját kezükben van a sorsuk

A lefújást követően Ferenczi János a HAON-nak úgy fogalmazott, látványos játékkal verték meg a Fradit. – A félidőben azt beszéltük, hogy a bekapott gólig remekül játszottunk, viszont Pászka találata megfogott minket. Ezt követően olyan érzésem volt, mintha feladta volna a csapat. A vezetőedző és a szakmai stáb is észrevette ezt, igyekeztek is rá reagálni. Kellőképpen felpörgettek minket, hangsúlyozták, nincs veszve semmi. Mondanom sem kell, ha egy gárda idegenben a Ferencváros otthonában képes fordítani, akkor nagy dolgokat érhet el. Igazi csapatmunka volt ez a siker, nagyon büszke vagyok. A cseréink is jól szálltak be, többek között Bódi Ádám is hatalmasat futballozott.

Jó érzés ezt kimondani, látványosan, szórakoztató focival vertük meg a Fradit. A szurkolóink elképesztőek voltak, hihetetlen érzés, hogy túlkiabálták a hazai ultrákat. A saját kezünkben van innentől a sorsunk. Régen volt arra példa, hogy éremért küzdhessünk, de remélem, minél többen kilátogatnak majd az Újpest ellen, s közösen sikerül kivívni a harmadik helyet.

Nem lehet nyomás, hogy a bronzéremért szállunk harcba, inkább öröm, hisz mindenki tudja honnan indultunk. Óriási dolog lenne, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében – nyilatkozta.

Remek visszaigazolás

A DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, mindvégig hitt abban, hogy a Ferencváros ellen is nyerhetnek, de immár nagyobbak is lettek az elvárások a csapat felé. – Nagyon boldog vagyok, hatalmas dicséret jár a játékosaimnak. Megérdemeltük ezt az érzést, amely bizonyítéka annak a 8-9 hónapnyi munkának, amit elvégeztünk. Természetesen hittem a mai sikerben, hiszen tudtam, hogy egy remek lehetőség a futballisták számára, ha idegenben le tudják győzni a Fradit.

Ami a dobogót illeti, még nem vagyunk ott, egy mérkőzés hátravan. Az Újpest elleni találkozó talán még ennél is nehezebb lesz. Nagyobbak az elvárások, ez természetes, de ezért dolgozunk minden egyes tréningen.

Szeretnénk a Groupama Arénában aratott sikert Megyeri Balázsnak és Dzsudzsák Balázsnak ajánlani, remélem mihamarabb felépülnek – fogalmazott a szerb mester.

Szrdjan Blagojevicsnek nem lesz egyszerű feladata, hiszen Dzsudzsák Balázs alkartörést szenvedett, s már meg is operálták azóta, míg Megyeri Balázst keringési zavar miatt szállították kórházba, így okozhat némi fejtörést az Újpest elleni kezdőcsapat összeállítása a szezon legfontosabb találkozója előtt.

Orosz Krisztofer