Meldin Dreskovics góljával nyert a DVSC a Mezőkövesd otthonában az NB I. 26. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A Vasas elleni győztes kezdőcsapaton két helyen változtatott Szrdjan Blagojevics vezetőedző: a február óta hiányzó Megyeri Balázs visszavette a helyét a kapuban, és bekerült a védelembe Meldin Dreskovics – mint kiderült, mindkettő remek húzásnak bizonyult. Újabb nevekkel bővült a maródiak listája: Varga József és Christian Manrique – utóbbi poziciójába Dusan Lagator lépett fel a középpályára. A kispadra nevezve volt a sérüléséből felépült házi gólkirály, Dorian Babunszki. A legutóbb két gólt és egy gólpasszt kiosztó Varga Kevin természetesen megtartotta a helyét a gárdában.

Hazai oldalon két ismerőst is felfedezhettünk: az elejétől a pályán volt az egy éve még a Lokiban focizó idősebb Babunszki-fivér, David (akinek a napokban jött világra a második gyermeke), míg a matyóföldeieknek kölcsönadott fiatal jobbhátvéd, Baranyai Nimród a kispadról várhatta a kezdőspszót.

A piros-fehéreket ezúttal is nagy létszámú drukkerhad kísérte el, tőlük zengett-zúgott a stadion, megtelt a vendégszektor. Az első lehetőség a Vasutas előtt adódott, de Kusnyír Erik csúnyán fölé lőtte a visszatett labdát. Annak ellenére, hogy eső áztatta a pályát a kezdés előtt, mindkét alakulat igyekezett sok passzal építkezni. Sportos szakzsargonnal élve leginkább mezőnyben folyt a játék, mivel a hajdúságiaknál Stefan Loncsar és Lagator személyében ezúttal két kevésbé kreatív játékos volt a gárda tengelyében, így több volt a megszokottnál a biztonsági átadás, pedig Ferenczi János is sokszor húzódott be segíteni középre. Ennek ellenére a piros-fehéreknél volt többet a labda, így inkább a mieink akarata érvényesült.

A 18. percben egy, már a cívisvárosiak védjegyének számító gyors kontrát láthattunk: Kusnyír majd Szécsi Márk volt a labda útja a jobb oldalon, utóbbi visszatette a támadást középen kísérő Dzsudzsák Balázsnak, ám a csapatkapitány lövése centikkel elkerülte a hosszút.

Nem sokkal később Loncsar adott szép labdát Szécsinek, a támadó beállt a védője elé, aki fellökte, ám tizenegyes helyett lest jelzett Andó-Szabó Sándor játékvezető – jogosan. Olekszandr Romancsuk hozta rá a szívbajt a Loki-drukkerekre, mert egy kirúgást úgy végzett el, hogy az alapvonalon hagyta el a labda a pályát, de a szögletből szerencsére nem lett semmi. A 28. minutumban egy labdaszerzést követően Loncsar tekert a bal felső irányába, de a labdája felülről borotválta a lécet. Egyre nagyobb fölénybe került a Loki, időnként igen látványos passzokkal, megoldásokkal fűszerezve építgette a támadásait a Blagojevics-legénység. A szünet előtti percekre aztán ismét kiegyenlítettebbé vált a meccs, de ekkor is Ferencziék voltak veszélyesebbek, ám 0–0-nál vonultak pihenőre a csapatok.

Debreceni szempontól soha rosszabb félidőt, jól és helyenként igen látványosan focizott a gárda, csaka gól hiányzott Dzsudzsákék játékából.

Megyeri szép védése vezette fel a folytatást. Aztán visszakerült a régi kerékvágásba a mérkőzés, a Loki irányított. Egymás után Meldin Dreskovics, Romancsuk és Lagator is eredményes lehetett volna, de üggyel-bajjal mentettek a hazaiak.

Az 54. percben góllá érett a Lokomotív fölénye: Dzsudzsák Balázs végzett el egy jobb oldali szögletet, Lagator átlépte a beívelést, Dreskovics pedig a kapuba bólintott az ötösről, majd rohant ki a kispadhoz ünnepelni.

Molnár révén szinte azonnal egyenlíthetett volna a Kövesd, de fejese mellé szállt. Mance duplázhatta volna meg az előnyt, ám kissé kiszorított helyzetből nem találta el a kaput sem. A 62. minutumban megfogyatkozott a Debrecen: Lagator szabálytalankodott sárga lapot érően feleslegesen a középpályán, és mivel ez volt neki a második, így a kiállítás sorsára jutott. A debreceni szakmai stáb azonnal reagált, Dzsudzsákot lehívták a pályáról, akinek a helyére Hamzat Ojediran állt be – a cívisvárosiak csékája nem volt boldog a döntés miatt. Mance ágyúzott kapura, de Piscitelli bravúrral védett. A kiállítás megváltoztatta a játék képét, beszorult a Loki. A drukkerek is érezték, hogy elkél a biztatás, és még inkább rákapcsoltak.

Az utolsó negyedórába lépve veszélyes kontrát vezetett a Debrecen, de Ferenczi lábáról lelopták a védők a játékszert. Kettős cserével frissítette csapatát Blagojevics: Varga Kevin és Mance helyére Sós Bence, valamint Dorian Babunszki érkezett, utóbbi gyakorlatilag első labdaérintéséből megduplázhatta volna az előnyt, de rosszul célzott. A végét hősiesen kivédekezte a a DVSC, és teljesen megérdemelten hozta el a három pontot Matyóföldről.

