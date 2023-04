Kőkemény erőpróba vár a DEAC kosárlabdázóira: mint ismert, a Tippmix Férfi NB I. A alapszakaszának utolsó fordulójában vált biztossá, hogy Andjelko Mandics alakulata teljesítette a célt, és bejutott a rájátszásba.

A debreceniek a nyolcadik helyen jutottak a playoffba, a negyeddöntőben pedig a legnehezebb rivális, a Falco lesz az ellenfelük. A szombathelyiek az élen zártak 26 forduló után, majd pedig múlt hétvégén a Magyar Kupa serleget is elhódították. A negyeddöntőben az egyik gárda harmadik győzelméig tart a párharc, az első összecsapásra szerdán 18 órától kerül sor az Arena Savariaban.

Fel van adva tehát a lecke, azonban a DEAC, mely utolsó tíz bajnokijából nyolcat megnyert, nem egyszer bizonyította már, nem szabad félvállról venni. Polyák Lászlóék ráadásul oda tudják tenni magukat a vasiak ellen is: októberben, az Oláh Gábor utcán sovány Falco-győzelem született (71–69), míg január végén Szombathelyen a debreceniek jártak sikerrel, 81–75-re tudtak nyerni.

Nagyon masszívak

A negyeddöntő előtt Tóth Ádámot kerestük meg a DEAC-tól, aki egyetértett azzal, hogy nem vár rájuk könnyű feladat. – Noha a rájátszás már más kávéház, azért bizakodásra adhat okot, hogy januárban már le tudtuk győzni a szombathelyieket, valamint az ősszel is minimális vereséget szenvedtünk. Mondhatjuk, hogy eddig feküdt nekünk a stílusuk.

Riválisunknál játszik az ország egyik legjobb kosarasa, Perl Zoltán, ő a legnagyobb fegyvertény a vasiaknál, ahol egyébként minden posztra két meghatározó ember jut.

Nagyon masszívak, védekezésben mindenképp fel kell vennünk velük a versenyt. Ugyan náluk is előfordul, hogy botlanak, de nem véletlenül nyerték meg az alapszakaszt, és húzták be a kupát is – fogalmazott a rutinos sportember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy menetelésen vannak túl, az utóbbi tíz meccsükből nyolcat behúztak, és teljesítették a céljukat is, vagyis az első nyolcban végeztek.

– Bár nem kérdés, a párharc esélyese a Falco, ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni a minél jobb eredményért. Az egyik fél harmadik sikeréig megy a sorozat, sok minden történhet egy ilyen próbatétel során. Felszabadultan játszhatunk, nincs rajtunk nyomás – mondta el Tóth Ádám, akitől azt is megtudtuk, ugyan többen is kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódnak a keretből, azonban szerdán ha minden igaz, mindenki hadrafogható lesz.

A program

Április 12., szerda 18 óra – 1. mérkőzés, Szombathely

Április 15., szombat 18 óra – 2. mérkőzés, Debrecen

Április 18., kedd 18 óra – 3. mérkőzés, Szombathely

Április 21., péntek 18 óra – 4. mérkőzés, Debrecen (amennyiben szükséges)

Április 23., vasárnap 17 óra – 5. mérkőzés, Szombathely (amennyiben szükséges)

