Remus Raureanu, a bukaresti sportlap újságírója szerint a helyzet pattanásig feszült a Rapidnál, miután az Adrian Mutu által irányított együttes 3–1-re kikapott az Universitatea Craiovától a felsőházi rájátszás 4. fordulójában, s ezzel sorozatban a hatodik bajnoki meccsén maradt nyeretlen. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy „vasutasok” ultrái a mérkőzés után a csapat élére 2022 tavaszán kinevezett Mutu lemondását követelték – írta a Nemzeti Sport.hu.

A korábbi kiváló csatár egyébként nem szerepelt rosszul a Rapiddal, amelyet bejuttatott a rájátszásba, a jelenlegi krízis viszont azt jelenti, hogy a centenáriumát ünneplő együttes várhatóan nem zárja trófeával az évadot – Mutuék lemaradása 11 pont a listavezető Farullal szemben, míg a Román Kupától a csoportkörben búcsúzott a csapat.

A 44 éves szakember sorsa a FCSB elleni derbitől függ: vereség esetén Mutut nagy eséllyel meneszthetik, helyére román sajtóhírek szerint a klub egykori játékosa, a korábban a DVSC-ben is futballozó Marius Sumudica érkezhet. Az 52 éves edző jelenleg a szaúd-arábiai Al-Raed mestereként dolgozik, de amennyiben tényleg visszatér egykori klubjához, úgy a Rapid elnöki székében is váltás történhet: a jelenlegi elnök, Daniel Niculae ugyanis nem szimpatizál a szabad szájú, nemrégiben a visszavonulását is bejelentő (majd döntését megváltoztató) Sumudicával, emiatt Dan Sucu többségi tulajdonos a Rapid egykori kapusával, a jelenleg a Hermannstadt elnökeként tevékenykedő Daniel Comannal pótolná őt.

