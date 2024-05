– Időszerűség, szakmaiság, kiegyensúlyozott ítélkezés jellemezte a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék, valamint a hozzá tartozó járásbíróságok tavalyi munkáját – jelentette ki dr. Ocskó Katalin Éva, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese kedden a cívisvárosban, a 2023-as évet értékelő összbírói értekezlet előtti sajtótájékoztatón, a Debreceni Járásbíróság könyvtárában. A 2023-as évet ismertető adatsorok azt mutatják, hogy a Hajdú-Biharban működő bíróságok az országos átlagos hasonlóan, illetve nem egy tekintetben annál is eredményesebben működnek. Továbbá, annak ellenére, hogy a beérkezett ügyek száma jelentősen nőtt, azokat elfogadható időn belül befejezik, elhúzódó ügy alig van.

Szilágyiné Karsai Andrea (balról), Ocskó Katalin Éva és Kahler Ilona a bíróságok 2023-as munkáját értékelte

Forrás: Kiss Annamarie

A bíróságok leterheltek, de időben végeznek az ügyekkel

Az elnökhelyettes elmondta, hogy Hajdú-Bihar vármegye valamennyi járásbíróságán nőtt a peres ügyek érkezésszáma, leginkább a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon (31,58 százalékkal), valamint a Debreceni és a Berettyóújfalui Járásbíróságon (27-27 százalékkal). Ezzel együtt is a befejezett ügyek száma a vármegyei járásbíróságokon 17 százalékkal emelkedett 2022-höz viszonyítva.

A legfontosabb visszajelzés a bíróságok munkájáról az állampolgárok felé az, hogy hány ügy emelkedik első fokon jogerőre, vagyis hogy az emberek elfogadják a bíróság első döntését. A Debreceni Törvényszéken 2023-ban 95,3 százalék volt ez az arány. Ráadásul jelentősen javult a büntetőügyekben, ahol általánosságban gyakoribb a fellebbezés; 7 százalékról 43,2 százalékra nőtt tavaly. Kiemelendő a döntések megalapozottságának minőségi mutatója: szintén a Debreceni Törvényszéken az országos átlagot jelentősen meghaladóan kedvezőbb a hatályon kívül helyezések alacsony száma. A Debrecei Ítélőtábla döntéseit illetően pedig hatályon kívül helyezés 2023-ban nem volt

– ismertette Ocskó Katalin Éva.

A tárgyi feltételek biztosítása kapcsán elmondta, Hajdúböszörményben a járásbíróság számára 1,2 milliárd forintért megvásároltak egy félkész épületet, jelenleg a bíróság céljára történő átalakításának a tervezése zajlik. Tavaly elvégezték a Berettyóújfalui Járásbíróság fűtéskorszerűsítését, a Debreceni Járásbíróságon biztonságtechnikai fejlesztés zajlott, a Debreceni Ítélőtábla pedig napelemeket kapott. Kitért a távmeghallgatás rendszerére, amit a bírók nagyon szívesen használnak; a Debreceni Törvényszék és járásbíróságok 1038, a Debreceni Ítélőtábla 66 alkalommal vette igénybe 2023-ban, ezzel csökkentve az eljárások költségeit és növelve azok biztonságosságát.

A Debreceni Ítélőtábla vezet a vidékiek közt

– Továbbra is a Debreceni Ítélőtábla a legnagyobb ügyfélforgalmú vidéki ítélőtábla – hangsúlyozta Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a DIT elnöke. érdekességként elmondta, a DIT négy megyét érintő illetékességi területéről a legtöbb büntető és gazdasági ügyet a Nyíregyházi Törvényszék, a legtöbb polgári ügyet az Egri Törvényszék, a legtöbb munkaügyi ügyet a Miskolci Törvényszék, míg a legtöbb nemperes ügyet a Debreceni Törvényszék terjesztette fel.

Büntető ügyszakban a peres ügyek száma 3 éve folyamatosan nő, a Fővárosi Ítélőtábla után a debrecenié a legmagasabb részesedés, az országos mennyiség mintegy 20 százaléka.

A polgári ügyek érkezésszáma szintén a legmagasabb a vidéki ítélőtáblák közül, mindennek ellenére a DIT kimagaslóan jó időszerűségi mutatókkal rendelkezik; a büntetőügyek 96,8 százaléka, a polgári peres ügyek 95 százaléka, a nemperes ügyek 100 százaléka 6 hónapon belül befejeződik. Éven túl húzódó ügy tavaly mindössze kettő volt.

Szilágyiné dr. Karsai Andrea arra is emlékeztetett, hogy idén húsz éves a Debreceni Ítélőtábla, megjegyezve, hogy az akkor 25 bíróból 8 ma is itt dolgozik.

Kahler Ilona Márta 12 éve vezeti a Debreceni Törvényszéket, megbízatása a napokban jár le

Forrás: Kiss Annamarie

Két ciklus után távozik az elnök

A Debreceni Törvényszékre (és a hajdú-bihari járásbíróságokra) 2023-ban összesen 61 ezer 137 ügy érkezett, a befejezett ügyek száma 61 ezer 495 volt. Ezekből a szabálysértési ügy volt a legtöbb, 18 ezer 365 darab.

2022-höz képest közel 30 százalékkal több büntetőügy érkezett a törvényszékre 2023-ban. Ez szorosan összefügg azzal, hogy jelentősen emelkedett azon közlekedési ügyek száma, melyet ittas vagy engedély nélküli vezetés bűncselekmény miatt indítottak

– mutatott rá dr. Kahler Ilona Márta.

A Debreceni Törvényszék elnöke egyfajta értékelést is adott az elmúlt évtizedről, hiszen, mint elmondta, hamarosan lejár a kétszer hat éves vezetői ciklusa, posztját más veszi át. Visszatekintve megállapította, a technikai fejlesztések (pl. elektronikus ügyintézés) mellett gyakorlatilag minden eljárási jogszabály megváltozott, és a gazdasági körülmények is átalakultak; mindez számos kihívás elé állította őt és a törvényszék valamennyi munkatársát. Megjegyezte azt is, hogy 2013-ban 54 százalékkal több büntetőeljárás volt, mint tavaly.

Ítélkezési tevékenységében kiegyensúlyozott, hatékonyságra és időszerűségre, megalapozottságra törekvő törvényszéki teljesítményt tudunk letenni az asztalra

– összegzett.

Beszélt az ügyelosztás debreceni, országosan is átvett modelljéről, az utánpótlásképzésről, a dolgozók megtartása, valamint a gazdaságosabb működés érdekében tett erőfeszítésekről. Említette a bíróságtörténeti kutatások eredményeként megszületett, hamarosan megjelenő hetedik, záró könyvet, ami az „elfeledett” bíróságok, Derecske, Hajdúnánás és Polgár hajdanán működött intézményeinek krónikáját mutatja be.