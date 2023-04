Az osztrák fővárosban rendezték meg április 16-án az U23-as kardozók Európai Körversenyét, a nyílt verseny Magyar Kupa forduló is volt – számolt be róla a DSI Debrecen honlapja. A bécsi versenyen a DSI kiválósága, Iliász Nikolász is pástra lépett, mely megmérettetés egyben beleszámított a hazai válogatóba.

A debreceniek pengeforgatója szépen vette az akadályokat, egészen az elődöntőig menetelt. Csak a legjobb négy között szenvedett vereséget, így a harmadik helyen zárta a bécsi válogatót.

A versenyt egyébként magyar dominancia jellemezte, ezt mi sem bizonyíja jobban, hogy az első nyolc helyen hazánk kardozói végeztek.

HBN