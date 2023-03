A 121 éves Debreceni VSC labdarúgócsapata a Kisvárda otthonába látogatott szombaton délután az OTP Bank Liga 23. fordulójának nyitómérkőzésén. A tét nagy volt, hiszen a Loki egy esetleges győzelemmel megelőzhette a vendéglátókat, és átvehette helyüket a dobogó alsó fokán. A nyomást jobban bírta a debreceni gárda, amelyik már az első félidőben is többet veszélyeztetett. A szünetet követően azonban nem sokkal már be is talált a házi góllövőlistát vezető Dorian Babunszki.

A DVSC szépen tartotta az eredményt és 1–0-ra nyert a szabolcs-szatmár-beregiek otthonában megelőzve őket a táblázaton.

A összecsapást követően a második félidőben csereként beálló Sós Bence értékelt a HAON-nak. – Rendkívül nehéz találkozó volt, hiszen egy nagyon jó Kisvárda vendégei voltunk. Tudtuk az erősségeiket, amiket megmutattak a mérkőzés során.

Rengeteg légi párbajt kellett vívnunk, mert a két magas csatárra rendszeresen ívelgették fel a labdákat, a védőink ezeket a próbálkozásokat remekül hárítottak, és az egész csapat keményen állta a sarat.

Emellett pedig egy szép támadás végén meg tudtuk szerezni a vezetést a második félidő elején, amit aztán meg is tartottunk a meccs végéig – elevenítette fel az eseményeket a játékos.

Ahogy arról már szó esett, a DVSC aktuális ellenfelét megelőzve, feljött a harmadik helyre az OTP Bank Ligában, a következő fordulóban pedig a jelenlegi második Kecskemétet fogadja a Nagyerdei Stadionban. – Számomra soha nem volt kérdés, hogy jó csapat vagyunk, és Szrdjan Blagojevics egy olyan szemléletet hozott magával, ami jól áll az együttesnek. Ülnek a dolgaink, szerencsére ezzel az eredmények is jönnek.

Értékes három pontot vittünk haza, de nem szeretek nagyon előre menni, mindig azt mondom, hogy két lábbal a földön kell állni.

Készülünk majd a Kecskemét ellen, igyekszünk őket minél jobban kielemezni, hogy megtaláljuk azokat a réseket, amelyeken keresztül sebezhetőek lesznek – jegyezte meg a támadó.

Sós Bence elmondta, rengeteget jelentett nekik, hogy Kisvárdára is sok szurkoló kísérte el őket. Hozzátette, örül neki, hogy a következő két bajnoki összecsapásuk Debrecenben, hazai közönség előtt lesz. A már említett Kecskemét elleni találkozó szombaton délután 15 óra 45 perctől kezdődik a Nagyerdei Stadionban.

Bakos Attila