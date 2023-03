A DVSC szombaton a Kisvárda vendégeként lépett pályára az OTP Bank Liga 23. fordulójában. A Várkerti Stadionba nem győzni jár a Vasutas, hiszen tétmeccsen még sosem sikerült legyűrni a Szabolcs vármegyeieket. Szrdjan Blagojevics együttese a Loki szurkolóira idegenben is számíthatott, előzetesen az összes vendég belépő elfogyott az összecsapásra.

A fanatikusoknak mindig kiemelt jelentőséggel bír egy szomszéd rivális otthonába látogatni, ennek megfelelően a kezdő sípszó előtt a hajdúsági szurkolók voltak hangosabbak.

A mérkőzés kezdete előtt Dzsudzsák Balázs vezényletével a kezdőcsapat tagjai a debreceni B közép elé vonultak, s vastapssal köszöntötték az utazást vállaló fanatikusokat, akik olyannyira hangosak voltak, hogy néhány hazai szurkoló is videóra vette őket. Az összecsapás első kísérletére a 2. percig kellett várni, Ojediran próbálkozott, de Petkovics védett. A piros mezes hazaiaknál pillanatokkal később Makowski eresztett el egy lövést 18 méterről, de a labda centikkel kerülte el DVSC kapuját. Az első negyedóra végére átvették a játék irányítását a szabolcsiak, Szrdjan Blagojevics legénysége igyekezett tartani a játékszert, s valamelyest lassítani a hazai támadókat. A félidő derekán kijött a szorításból a Vasutas, s Kiziridisz révén kis híján előnybe is került, ám a görög szélső kísérlete az oldalhálóban kötött ki.

A vendég ultrák ezt követően egyre hangosabbak lettek, becsületükre szól, hogy egy pillanatra sem hagyták abba az éneklést.

Talán ennek is köszönhetően egy labdaszerzés következtében kontráztak a debreceniek, Kiziridisz remek cselt követően ajtó-ablak ziccerben bombázott a kapu fölé. Az utolsó 15 percre fordulva ismét Kiziridisz előtt adódott nagy lehetőség, de harmadjára is fölé szállt a kísérlet. Ebben az időszakban sorra jöttek a Lokomotív helyzetei, Dorian Babunszki is közel volt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést, de Petkovics hatalmas bravúrral védett. Az utolsó percekre érezhetően visszább vettek a csapatok, a játékrész utolsó lehetősége a Kisvárda előtt adódott, de Camaj 8 méterről kibombázta a stadionból a labdát, így 0-0-s állásnál vonulhattak az öltözőbe a felek.

A második játékrészt a fehér mezes Debrecen kezdte, s

a 48. percben Kiziridisz kapott remek indítást, ám a szélső ezúttal a passzt választotta, Babunszki pedig közvetlen közelről megszerezte a vezetést a Lokinak (0-1).

A bekapott gól sem szegte kedvét a hazaiaknak, de fölényük meddőnek bizonyult. Könnyen megduplázhatta volna előnyét a Vasutas, ám Varga Kevin tekerése centiméterekkel kerülte el a Kisvárda kapuját. A piros mezesek igyekeztek ráerőltetni akaratukat Dzsudzsákékra, de a vendég védelem stabilnak bizonyult. Szrdjan Blagojevics vezetőedző cseréje a 67. percben nem azt jelezte, hogy ráülne az eredményre a cívisvárosi egyesület, hiszen Mance érkezett a pályára, ám a vendég ultrák Bárány Donátot szerették volna ismét DVSC-szerelésben látni. Az utolsó negyedórára fordulva egygólos előnyben sem dőlhettek hátra a vendégek, mindkét szakvezető igyekezte cserékkel felrázni együttesét, mindeközben a hajdúsági szimpatizánsok is magasabb fokozaton biztatták kedvenceiket. A lefújáshoz közeledve tanácstalannak tűntek Török Lászlóék, akik ugyan próbálkoztak, de a hétperces hosszabbításban is állták a sarat Ferencziék,

így 1-0-ra legyőzték a Kisvárdát.

Orosz Krisztofer

A tények OTP Bank Liga 23. forduló Kisvárda - DVSC 0-1 (0-0) Várkerti Stadion, vezette: Kárpály Mihály. Kisvárda: Petkovics - Hej, Ötvös, Camaj (Ilievszki 72'), Karabelyov (Lucas 72'), Melnyik - Kovacic, Leoni - Mesanovic (Czérna 85'), Milos (Navratil 46') - Makowski. DVSC: Milosevics - Romanchuk, Deslandes, Lagator, Ferenczi - Ojediran (Varga 72'), Loncsar - Kiziridisz (Sós 72'), Dzsudzsák (Dreskovics 90'), Varga K. (Bévárdi 90') - Babunszki (Mance 67'). Gól: Babunszki (48').