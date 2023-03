Az 54. percben megszerezték a vezetést a vendégek: Balla Mátyás jobb oldali szabadrúgásból vette be Kovács Péter kapuját, a Loki hálóőre igencsak ludas volt a találatban, 0–1.

Pár minutummal később egy újabb szabadrúgást után akár meg is duplázhatta volna előnyét a HSE, de a játékvezető lest jelzett. Próbálta fokozni a nyomást a kis Loki, ezzel párhuzamosan nőtt a feszültség is a gyepen, egyre többször volt munkája a csapatok egészségügyi embereinek.

Sok ismert embert is érdekelt az összecsapás: személyesen tekintette meg a derbit Gulácsi Bence, a Debreceni Labdarúgó Akadémia játékosmegfigyelői csoportjának vezetője, Kiss Zoltán, a DVSC ötszörös válogatott labdarúgója, Szatmári Csaba, a piros-fehérek négyszeres bajnok balhátvédje, Herczeg András, a Vasutas legendás edzője, a DVSC Labdarúgó Akadémia elnöke, Hayk Hovakimyan, a Lokomotív klubigazgatója és Szabó László, a HSE szakmai vezetője is.

A 71. minutumban 1–1-re módosult az állás, Kócs-Washburn Erik egalizált. A hajrához közeledve Barnucz Gergő szépen ívelt középre egy sarokrúgást, de csapattársa fejese elkerülte a kaput. Több számottevő esemény már nem történt, maradt az 1–1-es döntetlen.

HBN