Sárréti DSK–Balmazújvárosi FC 2–2 (0–1)

150 néző. Vezette: Csiszár I.(Karsai B., Czinege T.)

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T.(Mezei Gy.), Kiss Cs., Kiss N.(Alimán J.), Balás V., Vass Á., István B.(Bakonszegi M.), Nagy L.(Jenei B.), Burkus D., Kiss D., Nagy M. Edző:Kiss Csaba

Balmazújvárosi FC: Bóz A.(Szabó N.), Miterkó B.(Bodnár M.), Nagy L., Szabó B., Radócz Sz.(Csige Zs.), Kiss B., Kerekes B., Légrádi M., Bajusz M.(Draveczky L.), Kovács M., Csorvási T. Edző: Pintér István

Gól: Burkus D., Jenei B., illetve Miterkó M., Bajusz M. Jók: Nagy M., Kiss B., Burkus D., Jenei B. Ifi: 3-3

Kiss Csaba: Igazságos döntetlen született a mai napon. A két győztes merkőzés után azt hitték néhányan, hogy a bab is hús. Mint kiderült, egynéhány játékos nem sportemberként készült a mai mérkőzésre, meg is látszott az első félidő alapján. Pontatlanok voltunk, egyénieskedtünk elmaradt a kreatív játék. A szünetben átbeszéltük a hiányosságokat, teljesen más szellemben léptünk pályára, meg is jött az egyenlítés, amire azonnal jött a válasz. Újrakezdődött minden előről a cseréknek köszönhetően sokkal támadóbban léptünk fel, és a hosszabbításban megjött a megérdemelt egyenlítés, aminek a lelkes szurkolótáborunk úgy örült, mintha győzelmet arattunk volna. A jövő héten a szezon legfontosabb mérkőzése vár ránk, és bízunk abban, hogy ehhez méltóan készül minden egyes játékos. Sok sikert a Balmazújvárosnak, egy nagyon szervezett csapat benyomást keltettek a mai napon is, ez nem volt meglepetés két ilyen kiváló edzővel. Hajrá, Udvari!

Pintér István: Igazságos pontosztozkodás született egy nagyon gyenge színvonalú mérkőzésen.

Józsa SE–DEAC Futball Nonprofit Kft. 3–0 (2–0)

50 néző. Vezette: Szabó P.(Vasziliu T., Borók Z.)

Józsa SE: Goron B., Papp R., Balogh T., Trunger L., Fekete G., Bardi Á.(Hamvas E.), Nagy J., Csizmadia Cs.(Iványi D.), Horváth R.(Szabó M.), Sperka L., Iványi l.(Gubacsi-Wéber Á.), Edző: Szabó László

DEAC Futball Nonprofit Kft: Urbán G., Varga B., Váradi L., Puskás B.(Bárány B.), Fodor T., Orbán A.(Kertész K.), Víg Zs., Ferenczi T., Balogh Á.(Kiss M.), Vajda D.(Ibrahim K.), Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Fekete G. Ifi: 1-8

Szabó László: Később nyilatkozik!

Katona László: Volt néhány dolog ezzel a meccsel kapcsolatban, amitől tartottam, és sajnos a legrosszabb forgatókönyv valósult meg. Gratulálok a Józsa csapatának a győzelemhez!

Bestrong SC–Nyíradony VVTK 0–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Puskás Z.(Sovány L., Farkas B.)

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Barabás Z., Tisza T., Kasza Á.(Varga V.), Kuszkó D.(Lénárt P.), Tóth G.(Hermann D.), Katona Z., Papp K., Bartók P., Kincses D. Edző: Köstner Tamás

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Nagy M.(Vass G.), Perényi R.(Gáll F.), Nagy K., Kántor T., Bányász A., Bara M., Bogár M., Daru I., Ignáth T. Edző: Gál Ferenc

Gól: Kántor T. Ifi: 0-0

Köstner Tamás: Később nyilatkozik!

Dán Ferenc: Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert a Bestrong hazai pályán szerezte pontjai zömét! Nem is volt könnyű, de csak azért, mert a helyzeteinket megint kihagytuk! Viszont a védekezésünk megint stabil volt, mert gól nélkül hozták le a meccset! A végjátékban kell pontosabbnak lennünk, és akkor lépünk előre! A gratuláció azért most is jár a fiúknak a győzelemért! Megyünk tovább.

Hajdúnánás FK–Püspökladány LE 4–0 (0–0)

70 néző. Vezette: Forgács K.(Zámbó T., Gajdics Z.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Bencze D.(Papp L.), Tóth B., Vadász L.(Prepuk M.), Andorkó S.(Kiss L.), LInzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Bohács B.(Uri M) Edző: Daróczi Péter

Püspökladány LE: Kunkli Z., Tőke T.(Dajka L.), Nagy B., Simon N., Juhász K.(Veres S.), Ferenczi L.(Szabó B.), Németh M., Szabó G., Szalóczi Z.(Danka L.), Nagy V.(Horváth I.), Pap L. Edző: Szabó Máté

Gól: Vadász L., Andorkó S., Újvári Zs.(2) Ifi: 1-1

Daróczi Péter: Új drapéria, szép gólok, és Atis sem maradt szárazon! Gratulálok a csapatnak! Sok sikert a Püspökladánynak!

Szabó Máté: Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, minden a terveink szerint alakult, fegyelmezetten, taktikusan játszottunk. A második félidőben az öltözőben maradtunk, és egy peches megpattanó gól teljesen kizökkentett minket, úgy érzem, ekkora különbség nem volt ma a két csapat között. Sajnos az ide-oda pattogó labdák rendre az ellenfelünket találtak meg, még többet kell tennünk, hogy ez a jövőben változzon.

Hajdúböszörményi TE–Hajdúsámsoni TTISZE 4–3 (2–2)

50 néző. Vezette: Pósa Zs.(Vilmányi S., Szilágyi Z.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B.(Pásztor D.), Ramos C., Papp N., Sustyák B.(Forgó P.), Sallai Cs., Nagy Z.(Mizsei Sz.), Patócs R., Pelles D., Komjáti D.(Rőth A.), Kónya M. Edző: Tóth Péter

Hajdúsámsoni TTISZE: Galla T., Balla B.(Rácz N.), Nagy I., Halász Z., Bacskai A., Bartha Z., Bordás Á.(Dér I.), Tövisháti M., Mertin L.(Kanalas Cs.), Hutka D(Tóth G.) Edző: Halász Zoltán

Gól: Patócs R.(3), Ramos C., illetve Tövisháti M., Bacskai A., Nagy I. Jók: Galla T., Tövisháti M., Nagy I. Ifi: 2-0

Balogh József: Nagyon alacsony színvonalú mérkőzésen rengeteg technikai hiba ellenére sikerült itthon tartani a három pontot! Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!

Halász Zoltán: Az elmúlt hetekben nem a legjobb mentalitással léptünk pályára, ma ezzel nem volt gond. Remekül kezdtük a mérkőzést, szervezettek voltunk, de sajnos ez is kevés volt ahhoz, hogy előnnyel vonuljunk szünetre. A második játékrészt rosszul kezdtük, és mezőnyben fölénk nőttek a hazaiak, de küzdöttünk az utolsó pillanatig és labdánk volt a döntetlenhez is, de sajnos most ilyen szériában vagyunk.

Berettyóújfalui SE–Kabai Meteorit SE 1–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Nagy L(Papp N., Petrika R.)

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Kardos I., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Nagy R.(Erdei Sz.), Trippon P., Nagy K.(Ékes G.), Trencsényi J., Ertsey Zs. Edző:

Kabai Meteorit SE: Molnár T., Pallagi J., Molnár Cs., Fehér A.(Somogyi I.), Plókai G., Kovács M., Bajnók I., Molnár Z.(Somogyi S.), Tóth P., Domonkos Sz.(Szabó P.), Tóth I.(Spitzmüller L.) Edző: Tóth Péter

Gól: Szabó P., illetve Spitzmüller L. Ifi: 0-1

Szitkó Róbert: Nehéz ilyenkor mit mondani, hiszen az történt, amire számítottam. Az ellenfél rengeteget ívelgetett, nem akart kockázatot vállalni, a 92. percig momentumunk sem volt! Ettől függetlenül csak magunkat okolhatjuk a döntetlen miatt! Nem rúgtuk be a második gólt, ami eldönttötte volna a mérkőzést és emberelőnyben nem voltunk elég higgadtak. Nagy Róbertnek jobbulást kívánok a csapat és magam nevében!

Tóth Péter: Később nyilatkozik!

Monostorpályi SE–Létavértes SC’97 6–1 (2–1)

50 néző. Vezette: László J.(Kriston T., Papp J.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B., Kolompár K.(Szabó B.), Sólyom M., Rostás G., Bojti Á., Illés D.(Kontor B.), Sós D.(Bodnár L.), Bacsó A.(Csirkés I.), Szilágyi A.(Nánási D.),Nemes E.(Nyilas Sz.) Edző:Bereczky Bence

Létavértes SC’97: Fekete S., Kaszonya Zs.(Zurbó Cs.), Pető Z., Bakos T., Demján J.(Basa B.), Zurbó B., Laczkó I., Szabó V., Mázló D.(Papp S.), Rózsa N. Edző: Posta Sándor

Gól: Sólyom M.(3), Szilágyi A., Bojti Á.(2), illetve Szabó V. Ifi: 8-0

Bereczky Bence: Volt miért visszavágnunk, hiszen az őszi szezon legfájóbb vereségét szenvedtük el Létavértesen. Jól játszottunk, megérdemelten nyertünk egy paprikás hangulatú, de sportszerű mérkőzésen. Egyetlen dolog aggaszt, lassan új sorozatot indíthatnánk kórház a falu szélén címmel. Eddig három főszereplőnk volt, ez ma két továbbival gyarapodott. Gratulálok ifistáim győzelméhez!

Posta Sándor: Úgy gondolom, hogy az idokolatlan kiállítással eldőlt a három pont sorsa. Gratulálok a győztes csapatnak.

DASE–DSC-SI 6–1 (4–0)

40 néző. Vezette: Vadon T.(Vékony T., Nedeczky Zs.)

DASE: Polyák F., Konosuke T.(Éles M.), Nagy L., Fényi B.(Kiss L.), Hegedűs Gy.(Kang J.), Csák Zs.(Biró B.), Odunuga I., Éder G.(Éder B), Varsányi M., Kang J.(Ali A.), Vilmányi D.(Deák Z.) Edző: Kovács Miklós

DSC-SI: Sallai J., Grezsu B., Tóth Cs., Tapoti J., Lukács Á., Gál A.(Havasi F.), Botos B.(Nagy D.), Nagy Zs.(Czakó Á.), Szabó Á., Kropok Á.(Szikszai A.), Reszegi M. Edző: Selyem Nándor

Gól: Nagy L., Odunuga I.(3), Hegedűs Gy., Biró B., illetve Szabó Á.

Kovács Miklós: Gratulálok a srácaim egész heti hozzáállásához, jól álltak bele a mérkőzésbe. Volt, amikor kicsit lankadt a figyelmünk, ezt ellenfelünk ki is használta. A cserék után sikerült plusz lendületet hozni a csapatba, s magabiztos sikert aratni. Gratulálok ellenfelünk sportemberi hozzáállásához!

Selyem Nándor: Később nyilatkozik!