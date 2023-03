Bestrong SC–Sárrétudvari DSK 1–3 (1–1)

50 néző. Vezette: Csiszár K. (Vadon T., Pál G.).

Bestrong SC: Kovács D., Lénárt P. (Felföldi L.), Varga V., Hermann D., Barabás Z., Dobi N. (Brehószki B.), Bernáth Cs., Katona Z., Papp K., Bartók P., Párducz T. (Rizán Zs.), Edző: Köstner Tamás.

Sárréti DSK: Kiss B., Kiss Cs., Kiss N. (Szabó T.), Balás V. (Jenei B.), Vass Á., Alimán A., Nagy L., Burkus D. (Bakonszegi M.), Kiss D., Domonkos A., Nagy M. Edző: Szabó Lajos.

Gól: Papp K., Bernáth Cs. (ö.g.), Balás V., Nagy L. Jók: senki, illetve Nagy M., Vass Á., Alimán A., Kiss D. Kiállítva: Katona Z., illetve Kiss B. Ifi: 2–1.

Köstner Tamás: Felnőtt meccs, óvodás hibákkal.

Szabó Lajos: A szombati napon egy nagyon szimpatikus csapattal találkoztunk, úgy indult a mérkőzés, ahogy terveztük. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki. Amiket sajnos rendre kihagytunk. Az ellenfél öngóljából szereztünk vezetést, amit az ellenfél egy jól eltalált szabadrúgással egalizált. Szünetben megbeszéltük az első félidő hibáit, hál' istennek sikerült rendeznünk sorainkat, és a másik félidő első felében 3-1-es vezetésre tettünk szert. Sajnos egy rossz hazaadás után büntetőhöz jutott az ellenfelünk. Amit elhibáztak. Üröm az örömben, hogy a csapakapitányunk fegyelmezetlensége miatt a kiállítás sorsára jutott. A debütáló kapusunk remekül helytállt. Sok sikert kívánunk a Bestrong csapatának, nagyon szépen köszönjük a remek vendéglátást, szeretnénk Nánás ellen folytatni remek szereplésünket. Lassan ott vagyunk a tabellán, ahol az elején terveztük, irány előre. Hajrá, Udvari!

Hajdúnánás FK–DEAC 1–0 (0–0)

50 néző. Vezette: Nagy N. (Gálfi F., Katona L.).

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Bencze D. (Papp L.), Bohács B., Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Gergely E.), Lakatos N. (Kiss L.), Fodor J., Tóth B. (Oláh P.), Vadász L. (Uri M.). Edző: Daróczi Péter.

DEAC: Urbán G., Váradi L., Orbán A. (Fodor T.), Horváth T., Varga B., Juhász B., Kiss M., Tóth S. (Balogh Á.), Víg Zs. (Vajda D.), Almási Z., Ferenczi T. Edző: Balla Imre.

Gól: Bencze D. Jók: Váradi L., Horváth T. Ifi: 5–1.

Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!

Balla Imre: A Nánás egy jó csapat, készültünk is a velük való mérkőzésre, tudtuk, hogy milyen stílusban játszanak. Ezt az első félidőben nagyon jól kontrolláltuk, helyzeteink is voltak, a második félidőben már kiegyenlített volt a játék, és egy előreívelt labdát rosszul reagáltunk le, ebből szerzett gólt az ellenfelünk. Utána már kicsit szétesett a játékunk, nagy helyzetet nem is tudtunk kialakítani. Mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a Hajdúnánásnak, de mivel a focit gólra játsszák, megérdemelten nyertek. Gratulálok én is a csapatnak, mert ilyen fiatalon is méltó ellenfele voltunk egy összeszokott csapatnak. Tanulunk a hibákból, és remélem, tanulunk ebből.

Hajdúböszörményi TE–Nyíradony VVTK 1–0 (0–0)

150 néző. Vezette: Muszka Z. (Gulyás S., Farkas B.).

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Ramos C. (Forgó P.), Papp N., Sustyák B. (Nagy Z.), Sallai Cs., Mizsei Sz. (Borbíró D.), Patócs R., Pásztor D. (Rőth A.), Pelles D., Benke Sz. (Rákos B.), Kónya M. Edző: Balogh József.

Nyíradony VVTK: Rácz T., Tömöri L., Perényi R. (Gáll F.), Nagy K., Kántor T., Nagy M. (Gyurina J.), Bara M., Bogár M., Daru I., Ignáth T., Bányász A. Edző: Dán Ferenc.

Gól: Papp N. Jók: mindenki. Ifi: 2–0.

Balogh József: Nagyon szervezett és nagyon jó csapat ellen, egy kiélezett mérkőzésen sikerült itthon tartanunk a 3 pontot. Gratulálok a csapatomnak a hozzáálláshoz és a győzelemhez.

Dán Ferenc: Gratulálok a böszörményi csapatnak a győzelemhez! Ikszes meccsen az a csapat nyert, amelyik kihasználta a helyzetét. Továbbra is hadilábon állunk a góllövéssel, ezen kell változtatnunk, hogy újra tudjunk mecset nyerni.

Berettyóújfalui SE–Püspökladány LE 2–0 (1–0)

70 néző.. Vezette: Orosz J. (Takács I., Kozma M.).

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Trencsényi J., Szabó G. (Nagy I.), Korcsmáros B., Békési D. (Ékes G.), Magyar Sz., Csordás J., Alimán J. (Erdei Sz.), Magyari Cs., Trippon P., Ertsey Zs. (Nagy R.). Edző: Szitkó Róbert.

Püspökladány LE: Kunkli Z., Jámbor M., Ugrai A. (Szalóczi Z.), Tőke T. (Horváth I.), Simon N., Danka L. (Szabó B.), Juhász K. (Dajka L.), Makula A., Szabó G. (Veres S.), Nagy V., Papp L. Edző: Szabó Máté.

Gól: Magyar Sz., Nagy I. Jók: Makula A., Simon N., Danka L. Ifi: 7–2.

Szitkó Róbert nem nyilatkozott.

Szabó Máté: A mai mérkőzésen összesen egy kapura tartó lövés volt, így is sikerült 2-0-ra kikapni! Az akarattal ma nem volt gond, közel van az áttörés, kitartóak vagyunk, és nem adjuk fel!

Monostorpályi SE–Hajdúsámsoni TTISZE 3–1 (2–0)

250 néző. Vezette: Tatár I. (Hajdú I., Pintér Á.).

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B. (Nyilas Sz.), Kolompár K., Rostás G., Bojti Á. (Csirkés I.), Sándor B. (Szilágyi A.), Illés D. (Bodnár L.), Sós D., Bacsó A., Bíró P. (Kontor B.), Nemes E. Edző: Bereczky Bence.

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Galla T., Nagy I. (Mertin L.), Halász Z. (Hutka D.), Molnár Á. (Kanalas Cs.), Bartha Z., Bordás Á., Szabó B., Tövisháti M., Rácz N. (Dér I.), Bacskai A. Edző: Halász Zoltán.

Gól: Bíró P., Rostás G., Kolompár K., illetve Szabó B. Jók: senki. Ifi: 3–1.

Bereczky Bence: Ideális futballidőben, szép gólokat szerezve, magabiztosan és megérdemelten tartottuk itthon a három pontot egy jó erőkből Hajdúsámson ellen, egy végtelenül sportszerű mérkőzésen. Vannak rosszakaróink, üzenem nekik, hogy a saját dolgukkal foglalkozzanak. Sándoroknak, Józsefeknek boldog névnapot kívánunk, különösen elnökünknek, Nyilas Józsefnek. Hajrá, Monostor!

Halász Zoltán: Az első játékrészben a párharcok nagy részét elvesztettük, bátortalanok, tompák voltunk. Az egész mérkőzésen összesen nagyjából 20 jó percünk volt, ez a megye egyik legjobb csapata ellen nagyon kevés. Gratulálunk a hazaiaknak, és köszönjük a vendéglátást!

Létavértes SC’97–Kabai Meteorit SE 1–1 (0–0)

150 néző. Vezette: Puskás Z. (Nagy L., Borkó Z.).

Létavértes SC’97: Fekete S., Rózsa N., Szabó Zs., Kaszonyi Zs., Vida F. (Papp S.), Demján J., Mázló D., Zurbó B., Laczkó I. Edző: Posta Sándor.

Kabai Meteorit SE: Bánhegyi Z., Pallagi J., Mester M., Plókai G., Szabó P., Szabó P., Kovács M., Bajnók I., Molnár Z. (Spitzmüller L.), Domonkos Sz. (Fehér A.), Somogyi S., Tóth I. Edző: Tóth Péter.

Gól: Szabó Zs., illetve Kovács M. Jók: Kaszonyi Zs., Zurbó B., Fekete S., Szabó Zs. Kiállítva: Demján J., Kovács M.

Posta Sándor: Egy küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született. Az első félidőben a Kaba enyhe fölényben játszott, a második félidőt viszont mi kezdtük jobban. Játékban sikerült az ellenfél fölé kerekedni, de sajnos ez gólokban nem mutatkozott. A pontszerzésben nagy szerepe volt a kapusunknak, aki kiváló teljesítményt nyújtott. A mezőny legjobbja volt.

Tóth Péter nem nyilatkozott.

DASE–Józsa SE 5–1 (1–1)

50 néző. Vezette: Forgács K. (Juhász D., Karsai B.).

DASE: Polyák F., Hegedűs Gy., Bucz B., Éder G., Éles M., Kang J., Vilmányi D., Varsányi M., Fényi B., Győri R., Nagy L. Edző: Kovács Miklós.

Józsa SE: Goron B., Papp R., Balogh T., Fekete G., Trunger L., Nagy J., Csizmadia Cs., Horváth R., Sperka L., Hamvas E., Iványi Á. Edző: Szabó László.

Gól: Varsányi M., Nagy L. (2), Bucz B., Kang J. Kiállítva: Nagy J. Ifi: 3–0.

Kovács Miklós: Örömteli, hogy az utánpótlásból felkerülő fiatalok egyre meggyőzőbb játékkal rukkolnak elő, s kopogtat az új generáció. Az eredmény egyébként nem tükrözi hűen a látottakat, nehéz meccs volt egy szervezett ellenfél ellen. Harmadik találatunk után változott a játék képe, s könnyebben vittük végig akcióinkat. Gratulálok a csapatomnak.

Szabó László: A mai mérkőzésen az első félidőben fegyelmezett játék mellet kézben tartottuk a mérkőzést, sajnos a második félidőben a játékvezetői döntések nagyon befolyásolták a végeredményt. Sajnálom, hogy a játékvezetési stáb kijelölte a kieső csapatot. Ettől függetlenül a DASE-nak gratulálok, megérdemelte a győzelmet.

Balmazújvárosi FC–DSC-SI 3–0 (2–0)

100 néző. Vezette: László J. (Papp J., Faragó F.).

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J. (Árva L.), Fehér Z. (Gabella J.), Nagy L. (Györfi B.), Miterkó B. (Szabó N.), Légrádi I., Bóz A., Radócz Sz. (Draveczky L.), Kiss B., Kerekes B. (Szerencsi Zs.), Bajusz M. (Szabó L.), Csige Zs. Edző: Tóth Gábor.

DSC-SI: Sallai Cs., Grezsu B., Tóth Cs., Tapoti J., Gál A., Havasi F., Szabó Á., Brázda B., Szikszai A., Derecskei Á., Nagy Zs. Edző: Selyem Nándor

Gól: Kiss B. (2), Gabella J.

Tóth Gábor: Szeretnénk megköszönni Laci bácsinak az ajándékot (hajdúdorogi ősszurkolónak), a mérkőzéssel nem akarok foglalkozni, mert teljesen fölösleges. De azt, amit a DSC-SI edzője, játékosai és vezetősége véghezvisz, az példaértékű. Nagyon sok csapat és edző kolléga, illetve a játékosok ilyenkor már bedobták volna a törölközőt. Amit a DSC-SI játékosai és edzője véghezvisz, az sportszerűségből jeles.

Selyem Nándor nem nyilatkozott.

A tabella Labdarúgó Megyei I. osztály

1. Monostorpályi SE 20 15 2 3 55 – 20 47

2. Hajdúnánás FK 20 13 5 2 54 – 17 44

3. Hajdúböszörményi TE 20 13 3 4 61 – 26 42

4. Nyíradony VVTK 20 13 3 4 35 – 14 42

5. Berettyóújfalui SE 20 11 2 7 39 – 25 35

6. DASE 19 10 3 6 43 – 26 33

7. Hajdúsámsoni TTISZE 20 10 3 7 50 – 36 33

8. Balmazújvárosi FC 20 9 2 9 48 – 39 29

9. DEAC Futball Nonprofit KFT. 20 7 3 10 30 – 34 24

10. Sárréti DSK 20 6 6 8 34 – 28 24

11. Bestrong SC 20 6 5 9 43 – 46 23

12. Létavértes SC `97 20 6 4 10 41 – 56 22

13. Kabai Meteorit SE 20 6 3 11 36 – 39 21

14. Püspökladányi LE 20 5 4 11 31 – 55 19

15. Józsa SE 19 3 4 12 43 – 53 13

16. DSC-SI 20 0 0 20 3 – 132 0

