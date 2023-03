Sárréti DSK–Józsa SE 2–0 (1–0)

150 néző. Vezette: Takács I.(László J., Pál G.).

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B., Balás V., Bakonszegi M. (Alimán A.), Vass Á., Nagy L. (Kiss N.), Burkus D. (Dan T.), Kiss D., Nagy M. Edző: Kiss Csaba és Szabó Lajos.

Józsa SE: Goron B., Balogh T., Trunger L., Fekete G., Iványi D. (Gubacsi-Wéber Á.), Szentjobbi R. (Szabó M.), Bardi Á. (Hamvas E.), Nagy J., Horváth R., Sperka L., Iványi Á. Edző: Szabó László.

Gól: Jenei B., Balás V. Jók: Jenei B., Vass Á., Kiss D., Kiss Cs. Ifi: 3–2.

Szabó Lajos: Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit az előző héten lenyilatkoztunk. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt a számunkra, remélhetőleg magunk mögött tudjuk hagyni a kiesés gondolatát. Úgy gondolom, hogy nem a Józsa lesz a másik kieső. Az egész mérkőzésen próbáltak a saját játékunkat játszani, sajnos a szel nehézzé tette mind a két csapat játékát. Most már ki lehet mondani, hogy jól kezdtük a tavaszi szezont. A mérkőzés krónikájához az is hozzátartozik, hogy rengeteg ziccer volt mindkét csapat előtt, amit mindenki elhibázott. 2 szerencsés góllal itthon tudtuk tartani a 3 pontot, amit mérkőzés előtt szerettünk volna játszani, annak csak nyomai voltak meg a pályán. Ez betudható a szelnek, illetve a játékosok közül még sajnos nem mindenki gondolkodik profi szemmel, most ez a következő feladatunk, hogy ezen változtassunk, és ha ezen sikerül változtatni, akkor nem gondolnám, hogy a hátralévő mérkőzéseken alárendelt szerepet játszunk bárki ellen is. Nem dőlünk hatra egy percre sem, a kitűzött céljainkat meg fogjuk valósítani, a tavaszi tabellán az első 5 közé varjuk a csapatot. Hajrá, Udvari! U. i.: Nem lehet elmenni amellett, hogy a csapat két oszlopa, a Kiss ikrek a héten ünnepelték 30. születésnapjukat, amit kellőképpen megünnepelt a csapat. Köszönjük apukájuknak a fantasztikus lakomát. Szeretnénk minden egyes utánpótláscsapatunknak gratulálni, hogy még a mai napig nem találtak legyőzőre.

Szabó László: Sajnos nem tudtuk ma megismételni a múlt heti teljesítményt.

DASE–Balmazújvárosi SC 1–3 (0–2)

50 néző. Vezette: Kriston T.(Pósa Zs., Vasziliu T.).

DASE: Polyák F., Kiss L. (Kang J.), Nagy L., Konosuke T. (Ali A.), Hegedűs Gy., Csák Zs. (Éles M.), Varsányi M., Éder G. (Deák Z.), Éder B. (Kang J.), Bíró B. (Nagy N.), Odunga I. (Vilmányi D.). Edző: Kovács Miklós.

Balmazújvárosi SC: Csorvási T., Légrádi M. (Szerencsi Zs.), Miterkó B. (Bajusz M.), Nagy L. (Harangi N.), Szabó B. (Szabó N.), Silling M., Kiss B., Kerekes B., Bóz A., Csige Zs., Kovács M. (Fehér Z.). Edző: Pintér István.

Gól: Vilmányi D., illetve Nagy L., Silling M., Kiss B. Jók: mindenki. Ifi: 3–0.

Kovács Miklós: Edzői pályafutásom kezdetén megfogadtam, hogy egy bizonyos típusú nyilatkozatot nem teszek, így most sem teszem.

Pintér István: Megérdemelt győzelmet arattunk, sokat tettünk érte. További sok sikert a DASE csapatának.

A tabella Megyei I. osztály 1. Monostorpályi SE 19 14 2 3 52 – 19 44

2. Nyíradony VVTK 18 13 2 3 35 – 13 41

3. Hajdúnánási FK 18 12 4 2 53 – 17 40

4. Hajdúböszörményi TE 19 12 3 4 60 – 26 39

5. DASE 19 10 3 6 43 – 26 33

6. Hajdúsámsoni TTISZE 19 10 3 6 49 – 33 33

7. Berettyóújfalui SE 19 10 2 7 37 – 25 32

8. Balmazújvárosi FC 19 8 2 9 45 – 39 26

9. DEAC Futball Nonprofit Kft. 19 7 3 9 30 – 33 24

10. Bestrong SC 19 6 5 8 42 – 43 23

11. Létavértes SC `97 19 6 3 10 40 – 55 21

12. Sárréti DSK 19 5 6 8 31 – 27 21

13. Kabai Meteorit SE 19 6 2 11 35 – 38 20

14. Püspökladányi LE 19 5 4 10 31 – 53 19

15. Józsa SE 19 3 4 12 43 – 53 13

16. DSC-SI 19 0 0 19 3 – 129 0

