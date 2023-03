A magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2024-es Európa-bajnoki selejtezőket, miután hazai pályán 3–0-ra legyőzte Bulgáriát a G csoport második fordulójában hétfő este.

Ferenczi János, a DVSC játékosa a cserepadon várta a kezdő sípszót, mivel Marco Rossi szövetségi kapitány a Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Vécsei, Kerkez – Sallai, Ádám, Szoboszlai kezdő tizenegynek szavazott bizalmat.

A szokásos kiváló hangulatban kezdődött az összecsapás a telt házas Puskás Arénában, ám a több mint 30 km/órás szél nem könnyítette meg a labdarúgók dolgát. Rögtön támadólag lépett fel a magyar csapat, aminek gyorsan meg is lett az eredménye: a 7. percben egy szögletvariáció után Vécsei Bálint megszerezte a vezetést a mieinknek! 1–0.

Lendületben maradt a magyar csapat, Ádám Martin löketét Naumov üggyel-bajjal hárította. Nem sokkal később Bolla Bendegúz ugorhatott ki, de kicsit hosszan szöktette magát. Kisvártatva megint a Grasshopper játékosa mehetett volna mennybe, de bal lábas pördítése célt tévesztett. Nem úgy Szoboszlai Dominik! A nemzeti tizenegy csapatkapitánya az ellene elkövetett fault miatt megítélt szabadrúgásból 25 méterről zúdította a labdát a bal felsőbe a 26. minutumban! 2–0, és jöhetett a kő-papír-olló gólöröm Sallai Rolanddal, amelyen tán még Marco Rossi is mosolygott.

Jól játszottak a mieink, láthatólag élvezték a meccset a meggypirosban futballozó Szalai Attiláék,, és szerencsére a gólgyártással sem álltak le: Szoboszlai kígyózott át a vendégek védelmén, és az akció végén Ádám Martin gurított higgadtan a jobb alsóba. (3–0, 40. perc).

A szünetben hármat is cserélt a vendégek szövetségi kapitánya, mégis Sallai-lehetőségekkel indult a második játékrész: előbb Naumov öklözte fölé az életerős lövését, majd a szöglet után nagy helyzetben tekert fölé. Szerencsére nem csökkent a mieink motivációja, harcosan, de ötletesen futballozott a nemzeti tizenegy. Sallai Rolandon mintha átok ült volna hétfőn, harmadik lehetőségét is elpuskázta a játékrészben. Az 59. percben újoncot avatott a magyar válogatott, Ádám Martin helyére az NB I.-es góllövőlistát vezető Varga Barnabás állt be. A félidő derekán aztán Dibusz Dénesnek is akadt dolga, de a kapus magabiztosan védte a bolgár próbálkozást. Pár percre beszorította Szalaiékat a vendégcsapat, de a mieink kihúzták a nehezebb időszakot. A 73. percben Csoboth Kevin tétmeccsen is magára húzhatta a piros-fehér-zöld mezt, tőle és Kleinheisler Lászlótól várta Rossi, hogy új lendületet adjon az együttesnek. Ennek ellenére a végét már kissé „ellazázta” a közben Kalmár Zsoltot és Loic Negót is bevető nemzeti együttes, de a közönség így is hálásan tapsolta meg a labdarúgókat a lefújás után. Tehát 3–0-ra nyert a magyar válogatott, és bizakodva várhatja a folytatást.

MSZ