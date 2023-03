Ahogy arról korábban beszámoltunk, a dán válogatott után újra nemzetközi vendégeket fogadott a SpeedWolf Debrecen alakulta: az elmúlt hét végén, pénteken és szombaton a lengyel Ekstraliga tavalyi bajnoka, a Motor Lublin U24-es alakulatának tagjai edzőtáboroztak a Perényi Pál Salakmotor Stadionban.

Az eső sem volt akadály

A Kecskék becenévre hallgató lengyel gárda nyolc versenyzővel érkezett a cívisvárosba, akik a klub alelnöke, Piotr Więckowski irányításával rótták a köröket. A motorozó tehetségek igencsak vegyes képet alkottak, hiszen láthattuk a legfiatalabb, 13 éves versenyző ígéretes szárnypróbálgatását ugyanúgy, mint a már a felnőtt világversenyeken is bemutatkozó finn, Antti Vuolas gyakorlását. Az első, pénteki edzésnapon az időjárás kegyeibe fogadta a lubliniakat, hiszen napsütéses tréninget tartottak a remekül előkészített pályán, ám másnap már nem voltak ilyen szerencsések. A reggeli esőzés igencsak eláztatta a salakovált, s a tréning kezdési időpontjában is hullott az égi áldás, de ez nem befolyásolta a munkát. Piotr Więckowski annyit mondott, hogy nem versenyezniük kell a fiataloknak, hanem „csak” motorozniuk, s ezzel a lendülettel be is gördültek a vaspapucsosok a pályára. Az ifjú titánok becsületére legyen mondva, ugyanolyan lelkesedéssel tették a dolgukat, mint előző nap, a száraz oválon.

Hétvégén már versenyek

A lengyel csapatvezető megengedte, hogy a magyar motorosok is edzhessenek szombaton, így Stefáni Attila irányításával két fiatal, Lovas Zoltán és a korábbi magyar bajnok unokaöccse, Stefáni Patrik is kipróbálta, milyen a sáros oválon, esőben motorozni. Bár az első bemenetel előtt némi aggodalmat lehetett látni az ifjak arcán, de ez szerencsére nem látszódott a motorozásukon, ügyesen próbálták ideális íven tartani a motorjukat.

Lovas Zoltán magán viselte a sáros pálya nyomát

Forrás: Boros Norbert

A szombati gyakorlás második etapján – amikor már nem esett az eső – részt vett még a SpeedWolf Debrecen két élversenyzője, Magosi Norbert és Kovács Roland is, akik ezt a tréninget motortesztelésre szánták, ugyanis április első hétvégéjén már versenyen kell bizonyítaniuk. Kovács Roland egyből egy kétnapos erőpróbán bizonyíthat, ugyanis az elmúlt évhez hasonlóan a nyílt olasz bajnokikat „párban” rendezik meg, s az első próbatételekre április 1-jén és 2-án kerül sor a korábbi Grand Prix-s helyszínen, Terenzanóban. A nyolcfordulós talján bajnokság szombati és vasárnapi versenye is 15 órától kezdődik.

Kovács Roland az olasz bajnokikon bizonyíthat

Forrás: Boros Norbert

Magosi Norbertnek a hét utolsó napján a szlovákiai Zsarnovicán lesz jelenése, ahol a szlovák nemzetközi bajnokságot rendezik, ami egyben a 23. Ladislav Eliáš Emlékverseny is lesz. A viadal érdekessége, hogy 25 versenyző küzd a végső győzelemért, s futamonként öten állnak a startszalaghoz. A 15 órakor kezdődő megmérettetésen a helyi hős, Martin Vaculik azért ül motorra, hogy megdöntse édesapja, Zdeno rekordját, s begyűjtse ötödik szlovák bajnoki címét. A Grand Prix-menő szlováknak jól csengő neveket szerződtettek riválisnak a szervezők, így többek között az amerikai Luke Becker, a svéd Anton Karlsson, a finn Tero Aarnio, Timo Lahti és Antti Vuolas is motorra ül a viadalon.

BN