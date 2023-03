A DEAC tavaly februárban jelentette be, hogy lovasszakosztállyal bővül, amelyhez csatlakozott az ország egyik legeredményesebb díjugratója, ifj. Szabó Gábor is, aki remek eredményeket ért el a debreceni klub színeiben, ráadásul a Hajdú-bihari Napló és a Haon közös szavazásán az Év férfisportolójává választották.

A sportolóval az elmúlt egy év tapasztalatai, a közelgő versenyek, valamint az olimpia kapcsán a DEAC készített interjút.

Elmondta, úgy gondolja, nagy előrelépés az, hogy egy ekkora egyesület csatlakozott a lovassporthoz, így a háttértámogatás miatt a versenyzők is előrébb tudtak lépni, amelyet igyekeztek szép eredményekkel meghálálni. Ennek köszönhetően a díjugrató szakág év végi összesített klubranglistáján a második helyen végzett a DEAC.

Az interjú során elhangzott, a sportoló elégedett az elsőszámú lovával, a nagyreménységű Mezőhegyes Chabalával, aki napról napra egyre jobb lesz.

Idén szeretnék vele az Európa-bajnokságra minősülni, és az olimpiai kvalifikációs versenyen – ha lehetőségem lesz a magyar csapatban lovagolni – a legjobb teljesítményt nyújtani

– emelte ki, majd az olimpiával kapcsolatban elmondta, próbálnak mindent megtenni, de nagyon nehéz, mivel a különböző nemzetek egyre jobb lovakkal rendelkeznek, ezáltal egyre erősebbek.

– Az elmúlt két olimpiai minősítőn – nyolc és négy évvel ezelőtt – volt szerencsém részt venni, akkor hajszálon, egy verőhibán múlt, hogy nem jutottunk ki. Szerencse is kell, hiszen egyetlen versenyen, egyetlen napon dől el minden. Idén júliusban, Prágában lesz a kvalifikáció, kétfordulós versenyszámot rendeznek, országonként négy-négy lovassal. Amelyik két nemzet a legkevesebb hibapontot gyűjti, az jut ki az olimpiára - jegyezte meg.

Ifj. Szabó Gábor elmondta, több tehetséges, nyolc-kilencéves lova is van, ami most már a 140-150 centiméteres szintet kezdi el próbálni. Hozzátette, bízik benne, hogy Chabala nyomdokaiba lépnek, ezáltal pedig folyamatosan ott tudnak lenni az élvonalban nemzetközi szinten is.

A sportoló már beleszületett ebbe a világba, hiszen az édesapja szintén díjugrató. – Gyerekkorom óta a lovak körül forog az életem, nem is próbáltam ki más sportágat. Vállalkozócsaládba születettem, a vállalkozásokban részt vettem, itt is kipróbáltam magam, de összességében a ló mindig az életem része volt és lesz. Szerintem nincs még egy ilyen sportág, ahol két lénynek összhangban kell lennie egymással. A ló nem tud beszélni, nem tudja elmondani, ha fáj valamije, vagy ha rossz a hangulata. A mi feladatunk, hogy az összes mozdulatát kifigyeljük, kitanuljuk, megpróbáljunk szót érteni vele és képet kapni róla, most vajon milyen kedve van. Nekünk kell menedzselni, odafigyelni a táplálkozására, az erőnlétére. Ha mindent profin összerakunk, akkor bízhatunk benne, hogy a végén lesz egy jó összkép. Elég sokat fejlődött a lovassport, egyre modernebb, már benne van a huszonegyedik századi technika, genetikailag is csúcson jár. Egyre nehezebb versenyt nyerni, mert egyre több a jó ló és egyre több erős anyagi hátterű lovas van. Határ a csillagos ég. Ezzel kell lépést tartanunk, ami nem könnyű - foglalta össze.

Elmondta továbbá azt is, hogy a ló a természetben egy menekülő állat, fél mindentől, ami ismeretlen számára. Tanítani kell, hogy megszokja a versenyközeget, hiszen hiába gyakorolnak itthon sokat, az új inger minden lóra másképpen hat. Kifejtette továbbá, hogy ahogy az embernél, úgy a lovaknál is van zseni, makacs és taníthatatlan.

Amikor kiválasztunk egy lovat, a viselkedését is nézzük, majd ebből lehet építkezni, képezni, fejleszteni minél magasabb szintre. Az ugrások magasságán kívül fontos a technikai nehézségek elsajátítása: hogyan lovagoljuk, kicsit visszatartsuk, vagy engedjük előre? Századmásodperc alatt hozunk több döntést egy pályalovaglás alatt, és ezt kell megtanulnia a lovasnak és a lónak is.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy nincs olyan lovas, aki ne esett volna már le a lováról. Ezzel kapcsolatban a sportoló kijelentette, hogy aki ilyen veszélyes sportágat űz, ezt nem tudja elkerülni. Mint mondta, eltört már mindkét kulcs- és felkarcsontja, megrepedt a bordája, de az igazán súlyos sérüléseket elkerülte. – Valaki megijed, valaki soha többet nem ül fel a lóra. Én az évek során megtanultam kezelni. Nem szabad, hogy ez nyomot hagyjon, mert csak így lehet előre lépni.

Az interjúból kiderült továbbá az is, hogy saját lovardát indítanak el, ahol egy meglévő, felépített csapatuk van. Elmondta, a versenyek mellett a feleségével (Szabó-Máriás Sára, szintén a DEAC lovasa) gyerekeknek tartanak edzéseket.

Utolsó kérdésként pedig elhangzott az is, hogy az év végén mivel is lenne elégedett.

– Ahaz Európa-bajnokságra szeretnék minősülni, emellett jó lenne Chabalával a magyar bajnoki címért lovagolni. Az olimpia minden sportolónak nagy álma, nem titkolom, nekem is. Jó lenne, ha ez az álom valóra válna.