A DAK-DEAC Egyetemi Asztalitenisz Központba érkeztünk szerda este Gacsályi István, a DAK-DEAC egykori főtitkárának meghívására. Vele volt a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, olimpiai negyedik helyezett Klampár Tibor, a magyar asztalitenisz egyik kiemelkedő alakja is. Gacsályi István tervei szerint a legendás versenyző belenézett volna az ott tréningező növendékek munkájába és néhány menetre be is szállt volna hozzájuk.

Ez azonban nem valósulhatott meg, mert a klub nem számított a látogatásra.

Klampár Tibor és Gacsályi István néhány percnyi ütögetés után elhagyták a termet – velünk egyetemben.

A kellemetlen esetet követően Klampár Tibor feldúltan nyilatkozott a HAON-nak. –

Engem így még nem fogadtak sehol, mint itt, hogy szinte kiküldtek egy asztalitenisz-teremből, ezt kikérem magamnak.

Olyan mintha megérkezne egy válogatott futballista egy utánpótláscsapathoz és kitessékelnék az edzésről. Hogy őszinte legyek, fel vagyok háborodva, szerintem így nem lehet bánni egy világbajnokkal, annak idején például Kínában több ezren tapsoltak nekem. Én szerény embernek tartom magamat, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy valamit már letettem az asztalra ebben a sportágban, mindenhol tisztelettel és szeretettel fordulnak felém. Éppen ezért

erre nem számítottam, nem gondoltam volna, hogy ilyen megtörténhet

– fogalmazott az áprilisban 70. születésnapját ünneplő sportoló, aki még a mai napig aktív játékos.

A történtekkel kapcsolatban természetesen megkerestük a DAK-DEAC elnökét, Horovitz Tamást is, aki reagált az esetre. –

Szeretném leszögezni, hogy senkit nem küldtünk ki a teremből.

Gacsályi István hívott korábban, hogy Debrecenben lesz Klampár Tibor, akit szeretne elhozni szerda délután az asztalitenisz központba, hogy játsszon a gyerekekkel. Az edzőkkel és a vezetőtársaimmal egyeztetve, megvizsgálva a napi programunkat, arra a döntésre jutottunk, hogy nem fér bele az időnkbe. Látni lehetett, hogy milyen sokan voltak lent, hiszen országos és nemzetközi versenyekre is készülünk. Írtam is Istvánnak, hogy köszönjük szépen a felajánlást, de ez az időpont nem alkalmas nekünk. Ehhez képest megjöttek Tiborral úgy, hogy nem számítottunk az érkezésükre – foglalta össze a történteket.

Horovitz Tamás | Forrás: Napló-archív

Az elnök kihangsúlyozta, hogy egyáltalán nem a vb-győztes sportoló ellen szólt, hogy nem tudták őt fogadni, és szervezett keretek között szeretettel várják vissza.

Hozzátette, korábban Jónyer István – szintén világbajnok asztaliteniszező – már többször járt a DAC-DEAK-nál és azóta is baráti együttműködést ápol a klubbal.

Bakos Attila