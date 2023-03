Lehelyezett zsámolyok, kibójázott zónák és sok-sok előre megépített ügyességi pálya várta az általános iskolásokat a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban szombaton, ahol immár második alkalommal rendezték meg a mini kézilabda fesztivált.

Az esemény egyik fő célja, hogy a fiatalok körében is népszerűsítsék a sportágat – amire egyébiránt Debrecenben mindig is igény volt –, s mindenki megtalálja maga számára a megfelelő mozgást.

Az rendezvény elején Csapó Erika, Köstner Vilmos, Weisz György és Petrus Mirtill köszöntötte a megjelenteket. A gyerekeken látszódott, hogy alig várják a kezdést, s lázasan igyekeztek kitalálni, mit is kell majd csinálni a győzelemért, ám a megnyitó végén Csapó Erika elárulta: „Itt minden csapat győz!”. A gyerkőcök lelkesedését a „tét nélküli” sorverseny sem szegte, teljes erőbedobással vetették bele magukat a küzdelmekbe.

Bölcs szavak

Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények egyik célja, hogy a gyerekekkel még fiatal korban megszerettessék a sportot, s a mozgást, ami elengedhetetlen az egészséges életmódhoz. A helyszínen Köstner Vilmos, a DVSC mesteredzője a HAON-nak elmondta, öröm számára ennyi gyereket látni, s jó visszaigazolás, hogy az első mini kézilabda fesztivál óta már vannak olyan tehetségek, akik versenyszerűen elkezdték a sportágat. – Ez a második ilyen alkalom, amikor megrendezzük az eseményt, melynek egyik célja, hogy kezdetleges módon megismerkedjenek a gyerkőcök a kézilabdával.

Forrás: Czinege Melinda

Jelenleg ők még ott tartanak, hogy technikai képzettségről nem lehet beszélni, ezért elsőként az alapokkal kezdjük. A sorversenyek célja nem az első hely megszerzése, hiszen elsősorban a tudásuk gyarapítása érdekében rendeztük a mai alkalmat.

Remek kezdeményezésnek tartom, sőt a résztvevők ajándékokat is kapnak, amely szintén vonzó lehet számukra, s örök emlék marad. Fontos megemlíteni, hogy nyáron lesz egy harmadik etap is, amikor már a fiatalok kézilabda tudásukat is megmutathatják – mondta a szakember, majd kiemelte, hogy a DSI Debrecen és a DVSC Kézilabda Akadémia közösen hozta létre a kezdeményezést, ami szintén megfoghatja a sportolni vágyókat. – Vannak szerencsére olyanok, akiknek már sikerült olyannyira megszeretniük a kézilabdát, hogy komoly szinten sportolnak, de ennek a számát pontosan nem tudom.

A harmadik kör végén lesznek adatok, amikor következik a verseny, hogy hány olyan ifjú lesz, akik aktívan kéziznek.

A Sportcentrum edzői járnak az iskolákba foglalkozásokat tartani, amely a felvételi során nagy segítség lehet – nyilatkozta a hajdúsági tréner.