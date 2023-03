Több száz utánpótláskorú gyerek és fiatal, valamint a felnőtt csapat alkotja a debreceni jégkorongos tábort, amely évről évre egyre népesebb, és egyre komolyabb gyökereket ereszt a cívisvárosi sportpalettán. Bár az elmúlt idény az energiaválság miatt rendkívüli nehézségeket okozott, ami a csapatok teljesítményén is meglátszott, a hagyományos All Star-gálát ezúttal is megrendezik, mégpedig március 31-én, pénteken este 18.30-tól a Derék utcai jégcsarnokban, ahol a DHK-legendák és a debreceni utánpótlás-válogatott méri össze tudását. Csak a presztízs a tét, de az nem kicsi! Most ugyanis felszabadulnak a fiatalok az öregek „gyámkodása” alól, és ennek a közönség lehet a haszonélvezője.

Tisztelegve az ősök előtt

A debreceni jégkorong alapítója, Korcsinyszky György irányítja a kispadról a DHK öregfiúk csapatát, ezzel is a sportág debreceni úttörői előtt tisztelegnek a szervezők, köztük Kecskeméti Áron, a DHK és a DEAC utánpótlás-igazgatója, aki a Cívishírnek örömmel újságolta, hogy a régi debreceni játékosok közül mindenki elfogadta a meghívást, de a közelmúlt sztárja, a debreceni jégkorongsport első válogatott játékosa, az immár állatorvosnak tanuló Könczei Áron is szerelést ölt. Az öregfiúk „leigazolták” még a DEAC felnőtt csapatának kapitányát, Molnár Dávidot, valamit egy másik profit, Kozma Ferencet, de csak szigorúan a korrektség jegyében – jegyezte meg Kecskeméti Áron. A fiatalok ugyanis Jakabfy Sámuellel, Mihalik Andrással és Sándor Bencével állnak ki, vagyis ők is három nagy DEAC-ost vonultatnak fel.

A gálára tombolajegyet a jégcsarnok sportboltjában lehet vásárolni. Értékes hokis nyeremények várnak gazdára, a bevételt pedig a Debreceni Gyermekgyógyászati Klinikán fekvő beteg gyermekek javára ajánlják fel.

Kecskeméti Áron megjegyezte, bár ő védi a DHK-legendák kapuját, neki csak annyi köze volt a régi DHK-hoz, hogy annak idején a Dunaújváros kapusaként sok gólt kapott a debreceniektől az OB II.-ben, de mára már átszellemült, és teljesen magáénak érzi a klubot, ami nem csoda, hiszen már öt éve dolgozik itt.

Forrás: deac.hu

Apropó, munka! Arra a kérdésre, milyen idényt zárt a debreceni jégkorongos utánpótlás, a sportigazgató azt válaszolta, felemás érzései vannak az értékeléssel kapcsolatban, hiszen új utat választottak tavaly a versenyeztetés terén, és bár akadtak biztató jelek a fejlődésben, az energiaválság visszavetett mindent. Azzal, hogy a II-es csarnok ősszel bezárt, felére csökkent a jégidő minden csapat számára, a fiúk hideg vízben zuhanyoztak, fűtetlen öltözőbe kényszerültek, ami önmagában nem befolyásolja az eredményességet, de a játékosok komfortérzetének azért nem tett jót. Nagyobb gond volt ennél az, hogy a klub szűkös költségvetése miatt a szereléseket is nehezen vagy egyáltalán nem tudták pótolni. Jégkorongban a meglehetősen drága ütő a leginkább fogyó eszköz, és előfordult, hogy játékosok a bajnoki hajrában nem mertek nagyot ütni, nehogy az utolsó hokibotjukat is eltörjék – jegyezte meg keserűen Kecskeméti Áron, hozzátéve azt, hogy ilyen körülmények között mindegyik csapat kihozta a maximumot magából.

Azzal kapcsolatban, hogy a néhány napja tartott szülői értekezleten nem éppen a legszebb jövőt vázolták fel a klubvezetők, az utánpótlásigazgató azt mondta, annyira erős közösséget alkot a debreceni hokicsalád, hogy ő bízik a legjobbakban. Meggyőződése: hosszútávon rendbe jönnek a dolgok a debreceni jégkorongos életben, vagyis jó irányba fordul minden, már csak azért is, mert itt extrát tudnak kínálni a játékosoknak, a sport mellett a tanulást is.

– Ebben az idényben tovább erősödött az egyetemi identitás a közösségünkben, a jövőben pedig ezt fokozzuk. Aki nálunk sportol, megfelelő tanulmányi eredmény esetén mehet a Debreceni Egyetemre. Rajtunk kívül ezt senki nem tudja kínálni a fiataloknak – emelte ki Kecskeméti Áron.

A Cívishír írása nem mehetett el szó nélkül a felnőtt csapat idei vesszőfutása mellett, már csak azért sem, mert Áron a mögöttünk hagyott idényben György József mellett másodedzőként tevékenykedett. A kétszeres Magyar Kupa-győztes DEAC nagy meglepetésre nem jutott be a legjobb nyolc közé, vagyis a rájátszásba az Erste Ligában, miután a mini playoffnak nevezett párharcban simán kikapott az alapszakaszban sereghajtóként végző fehérvári farmcsapattól.

− Fájó, hogy így lett vége egy sikeres időszaknak, hiszen azért ne feledjük, hogy tavaly ilyenkor még bajnoki elődöntősök és kupagyőztesek voltunk. Különösen az fáj, hogy idén nem tudtuk megadni a szurkolóinknak a playoff semmihez sem fogható és hasonlító, különleges hangulatát. Nagyon remélem, hogy ez egyszeri alkalom volt, és jövőre már újra teltházas meccseket vívhat a DEAC a rájátszásban! − fogalmazott Kecskeméti Áron, aki a jövőben elmondása szerint csak az utánpótlásra fókuszál, a nagy csapat mellett pedig csak kapusedzői feladatokat lát el.

Cs. Bereczki Attila