Sokan kétkedve fogadták, amikor Planéta Szimonetta még a franciaországi légióskodása alatt elhatározta, hogy vegán étrendre tér át, a váltás azonban egyértelműen bejött neki – írta a Nemzeti Sport. A lap nemrég interjút készített a DVSC 29 éves jobbátlövőjével, akivel arról is beszéltek, miért kérte, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány tekintsen el a meghívásától, illetve milyen tanulságokkal szolgált az Európa-liga-szereplés.

– A térdem miatt is próbáltam tartani a testsúlyomat, amely a franciaországi karantén alatt hatványozottan kihívást jelentett. A tejtermékeket már korábban elhagytam, mert a szervezetem nem igazán tolerálta. A lezárások alatt jobban beleástam magam a témába, dokumentumfilmeket néztem, ekkor kapták fel a The Game Changers című hollywoodi produkciót is, amely híres, vegán sportolókról szól. Mindenhol ez a téma jött velem szembe, és volt időm mindennek utánanézni, azután döntöttem el, hogy belevágok. Viszont nem a nyers vegán változatot követem, hanem megfőzöm a zöldségeket, enélkül azért nehezemre esne az étkezés – részletezte a lapnak Planéta, hogyan váltott étrendet. Arról is beszélt, hogy szkeptikusok is voltak a környezetében a váltás kapcsán, a legjellemzőbb kapott reakció mindig az, hogyan tud így élni.

Azt kell mondanom, hogy jól, sőt, nagyon jól már lassan három éve

– szögezte le a DVSC játékosa, akivel az is előfordul, hogy rosszul van a hús szagától. A váltás óta a sérülések is elkerülték, fejlődik futásban is, nem szokott savasodni, gyorsaságban viszont nem javult saját elmondása szerint. Az interjúból kiderül emellett az is, hogy a klubnál is figyelnek rá, ha idegenbe vagy külföldre utaznak, a szálláson készüljenek vegán opcióval is.

Mint mondta, nem érte váratlanul, hogy novemberben nem került be a végső válogatott Eb-csapatba:

megértettem a kapitány döntését, én sem éreztem úgy, hogy érdemben tudnék segíteni.

– Reálisan látom a játékomat, abban az időszakban Debrecenben sem ment, majd a válogatottban sem jöttek be a megoldásaim. Valószínűleg elfáradtam az őszi időszak végére – nyilatkozta Planéta Szimonetta.

Az interjúban szó esik még többek között arról, hogy