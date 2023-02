A Debreceni VSC labdarúgócsapata a Mol Fehérvár FC vendége volt az OTP Bank Liga 18. fordulójában. A két együttes az idei kiírásban már találkozott egyszer, akkor Debrecenben a Loki legyőzte a Vidit 1–0-ra.

Mivel a Puskás Akadémia 1–1-es döntetlent játszott pénteken este a Vasas ellen, ezért egy esetleges győzelemmel a negyedik helyre is feljöhetett a DVSC. A találkozó kiegyenlítetten kezdődött, az első nagy lehetőség a hazaiak előtt adódott, azonban Schön lövésébe Lagator méterektől csúszva tudott belevetődni. Huszti Szabolcs együttese igyekezett magasan letámadni a vendégeket, ezzel többször is zavarba hozva őket. Lagatorék próbálták lapos passzokkal építkezni, azonban az előbb említett presszing miatt többször is eladták a labdát a saját tizenhatosuk előterében.

Szerencséjükre ezekből viszont nem alakított ki különösebben nagy lehetőséget a Fehérvár.

A 30. percben aztán a Szécsi szerzett gyönyörű gólt Sós passzából, azonban utóbbi lesen kapta a labdát, így nem volt érvényes a találat. Nem sokkal később viszont Dzsudzsák szögletét Babunski fejelt közelről a hazai hálóba, itt már semmilyen szabálytalanságot nem észlelt a játékvezető, úgyhogy megszerezte a vezetést a Loki. A félidei szünetig a Vidi többet birtokolta a labdát, azonban Schön egy próbálkozásán kívül – amit Megyeri hárított – nem tudott veszélyt kialakítani. Így 1–0-s debreceni vezetésnél vonulhattak öltözőbe a csapatok.

A második játékrész minimális hazai fölénnyel kezdődött és az 52. percben jött is egyenlítés. Dárdai passzolt Kodróhoz, aki megtolta a labdát és a becsúszó Dreskovics mellett 8 méterről betalált. A gól előtt közvetlenül Nego megsérült, ezért Bese érkezett a helyére. A DVSC is változtatott: Baráth helyére Varga József érkezett. A találkozó szép csendben csordogált, a Vidi valamelyest fölényben futballozott a meccs hajrájában, azonban komoly helyzeteket nem tudott kialakítani. A DVSC egy-egy alkalommal, amikor támadást tudott indítani, akkor az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. A találkozón végül nem esett több gól, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.

A tények OTP Bank Liga, 18. forduló.

MOL Fehérvár–Debreceni VSC 1–1 (0–1)

Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó. Vezették: Erdős József (Szalai Balázs, Horváth Zoltán).

Fehérvár: Kovács D. – Nego (Bese 55.), Larsen, Fiola, Heister – Flores, Christensen (Pokorny 78.) – Kastrati (Houri 81.), Dárdai, Schön – Kodro. Vezetőedző: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor.

DVSC: Megyeri – Kusnyír, Lagator, Dreskovic, Ferenczi – Baráth P. (Varga J. 61.), Manrique (Romanchuk 88.) – Szécsi, Dzsudzsák (Loncar 88.), Sós (Bódi 71.) – Babunski (Mance 71.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Gól: 0–1 Babunski (35.), 1–1 Kodro (53.)