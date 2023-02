Már hosszú évek óta fülünkben cseng az összetéveszthetetlen orgánum, az a kellemes mély hang, amely a Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyek során bemutatja a bokszolókat és kihirdeti a győzteseket. Ennek a hangnak a gazdája Marádi-Takács Péter, aki amatőr ökölvívógálákon rendszeresen tevékenykedik – úgynevezett – ringszpíkerként. A HAON a 67. Bocskai pénteki napján kérte meg a szakembert, hogy ossza meg eddigi élményeit a megmérettetéssel kapcsolatban.

– Hosszú évek óta járok a Bocskaira és minden évben egyre színvonalasabb versenyt sikerül megrendeznie a városnak. Még akkor is, amikor például a covidos időszak alatt jóval nehezebb volt egy ilyen eseményt létrehozni. Igaz, akkor nem voltak nézők, de ha ezt is túlélte a Bocskai, akkor innentől kezdve szerintem mindent túl fog élni – hangsúlyozta. Majd hozzátette, nemcsak a versenyt, hanem Debrecent is imádja.

A Deze becenévre hallgató szpíker úgy véli: ahogy a világban szinte minden, úgy az ökölvívás is megsínylette a koronavírusos időszakot. – Szerintem most kezdünk ébredezni a az elmúlt évek viszontagságai után. Talán ez az első olyan verseny, ahol azt érzem, hogy lerázta magáról a ökölvívóvilág a koronavírusos időszakot. Mindenki boldogan mosolyog, szerencsére nem látom, hogy félelem lenne az emberekben, visszatérni látszik a régi életünk – fogalmazott.

Rengeteg magyar versenyző indult a megmérettetésen, közülük ketten, Szűcs Szabina és Virbán Gábor lehetnek ott a szombati döntőkben. Portálunk megérdeklődte Marádi-Takács Pétertől, hogyan értékelné ezt az eredményt. – Nem az én tisztem megítélni azt szakmailag, hogy jónak számít-e ez, vagy sem. Természetesen emlékszem olyan Bocskaira, amikor több finalistánk volt, de előfordult már ehhez hasonló is. Az biztos, hogy engem a magyar amatőr ökölvívás minden sikere rendkívül boldoggá tud tenni. Így a két döntősünknek és az érmeseinknek is nagyon örülök. Szerintem jó úton jár magyar boksz, elindultunk egy irányba, amerre menni kell együtt kéz a kézben, segítve egymás munkáját – jegyezte meg a Bocskai „hangja”.

A viadal utolsó napján kiderül, hogy Szűcs Szabina és Virbán Gábor döntőbe jutásán kívül az aranyérmüknek is örülhetünk-e majd.

Bakos Attila