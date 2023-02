A DEAC férfi röplabdázói a felsőházban a negyedik meccsüket a Kazincbarcika otthonában vívják vasárnap 17 órától. Fodor Antal tanítványai kis túlzással úgy ismerik a barcikaiakat, mint a tenyerüket, ugyanis ebben a szezonban már ötször csaptak össze velük. A mérleg kiegyenlített, Bagics Balázsék kétszer, a borsodiak pedig háromszor diadalmaskodtak. A debreceni gárda legutóbb január 29-én találkozott a Vegyésszel, s akkor 3:0-s vereségbe futott bele a DESOK-ban. Azon a meccsen sérült meg súlyosan a DEAC brazil kulcsembere, Willian, akinek elszakadt a keresztszalagja.

– A Barcika hazai környezetben általában jobb teljesítményt nyújt, ettől függetlenül látok esélyt a győzelemre – kezdte a beszélgetést Tóth András. – Erős együttesnek tartom a Kazincbarcikát, de vannak gyenge pontjai, amiket ki kell használnunk. Tudjuk, hogy az ellenfelünk az előző héten 3:0-ra verte a Pénzügyőrt, de ettől nem ijedünk meg. Abból szintén erőt meríthetünk, hogy a listavezető PSE-vel idegenben is felvettük a versenyt. A legutóbbi meccsünkön főleg a csapategységünknek köszönhetően fektettük két vállra a fehérváriakat. Az alapszakaszban nem jött ki a lépés a MÁV Előre ellen, szerencsére most fordult a kocka. Azt is ki kell emelni, hogy ezúttal maximálisan betartottuk a taktikai utasításokat, valamint Gustavo ihletett formában röplabdázott. Ez a 3:1-es diadal az egész csapatnak nagy lökést adhat. Nehéz feladat egyébként Willian pótlása, ebből mindenkinek ki kell vennie a részét. Szerencsére Veres Bence felvette a ritmust, neki az egyik fő erénye a vagánysága – mutatott rá a rutinos feladó, aki azt is elmondta, hogy Williant leszámítva teljes kerettel vághatunk neki a hétvégi összecsapásnak.