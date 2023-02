Nyári zápor februárban – ez volt a szlogen a DEAC-Vasas II. NB III.-as meccs előtt, ugyanis a tavasz bajnoki nyitányán rossz idő fogadta a csapatokat. Úgy tűnt, a DEAC alkalmazkodott jobban a körülményekhez, mert a vendégek kétszer is a gólvonalról mentettek, azaz jobban kezdtek a debreceniek. Időközben pedig a nap is kisütött, s abban bíztak a szurkolók, a végeredmény is örömre ad majd okot - írja a deac.hu.

A Vasas is összekapta magát a folytatásra, de valójában nem volt túl jó játék az első 45 percben. A DEAC jobban akart, a gólokra viszont még várni kellett. A szünet előtt volt egy véleményes szituáció, amikor 11-est lehetett volna ítélni a házigazdáknak, ám a játékvezető sípja néma maradt. A fordulás előtt még két ízben védenie kellett a Vasas kapusának, de nem sikerült a hálóba találniuk a támadóinknak.

A második félidő elején rögtön megszerezte a DEAC a vezetést, az addig is igen agilis Orosz Marcell ugrott a legmagasabbra, és a hálóba fejelt. Hogy még nagyobb legyen az öröme a publikumnak, arról Herrich öngólja gondoskodott. Továbbra is az egyetemisták voltak fölényben, de egyszer Ratkunak is kapufára kellett tolnia egy szabadrúgást. A 82. percben zárták le végképp a találkozót: Al-Sheraji biztosította be a győzelmünket.